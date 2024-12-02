教宗：願天主教和東正教彼此聆聽，走上合一的道路

在東正教君士坦丁堡大公教會慶祝其主保聖安德肋慶日的機會上，教宗方濟各致函巴爾多祿茂一世宗主教。教宗指出，在兩個教會團體之間時至今日仍存在著分歧。他敦促共同努力和祈禱來準備“領受合一的神聖恩典”，也重申了共同紀念即將到來的尼西亞第一屆大公會議1700週年的願望。

(梵蒂岡新聞網)“圓滿共融”的願景推動我們共同祈禱和工作來準備“領受合一的神聖恩典”。教宗方濟各11月30日、教會慶祝聖安德肋宗徒慶日當天，致函以這位宗徒為主保的東正教君士坦丁堡大公教會，向巴爾多祿茂一世宗主教表達這個心願。教宗也希望兩個教會團體能夠共同紀念即將到來的尼西亞第一屆大公會議1700週年。

天主教和東正教代表團互訪

教宗的信函由聖座促進基督徒合一部部長科赫（Kurt Koch）樞機帶給巴爾多祿茂一世宗主教，並在宗主教於法納爾聖喬治座堂主持的神聖禮儀結束時宣讀。天主教會與君士坦丁堡大公教會依照慣例於彼此主保慶日互相拜訪。

“圓滿的共融”克勝“千年的分裂”

教宗在信函中寫道，“所有基督徒的圓滿共融”尚未成為現實。“這並不奇怪，因為千年之久的分歧不可能在幾十年內就克服”。不可否認的是，整體的和諧不能撇開其“末世的維度，因為通往合一的旅程與耶穌基督已經賜予的救恩道路是一致的，教會只有在時間的終結時才會圓滿地分享”。“天主教徒和東正教徒絕不要停止祈禱和共同努力，以準備領受合一的神聖恩典”。

聆聽而不責備，同道偕行的範式

接著，教宗寫道，“聆聽而不責備”是天主教近期召開的世界主教會議所採取的範式，這是在“被對立和兩極分化撕裂的世界中”的一個範例。教宗希望在不同基督宗教信仰團體之間的對話中也能採用這個範式，並提及了君士坦丁堡宗主教的代表皮西迪亞的約伯（Job di Pisidia）大主教給予世界主教會議的貢獻。

基督徒的團結是戰時的和平記號

隨後，教宗表示，接下來的尼西亞第一屆大公會議1700週年的慶祝，“將加強現已存在的聯繫，並鼓勵所有教會團體在今日的世界中作出常新的見證”。不同基督宗教團體之間的“友愛”將成為“遭受戰爭和暴力之苦”的世界的典範。最後，教宗再次為“烏克蘭、巴勒斯坦、以色列和黎巴嫩”呼籲和平。

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