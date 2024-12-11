教宗：面對人的飢腸轆轆和渴求尊嚴，我們負有責任

教宗方濟各在一封問候盧旺達第二屆全國聖體大會的信函中，邀請信眾做「希望有形可見的標記」。在天主聖三內，人善度團體生活，擊倒「種族、語言或文化傳統的藩籬」，成為「友愛」的傳教者。

（梵蒂岡新聞網）聖體聖事是成為「友愛傳教者」的工具，也是「希望有形可見的標記」。然而，面對許多人飢腸轆轆，而且往往渴求「自由、尊嚴、和平、愛與意義」的情況，我們也要負起責任。教宗方濟各在一封問候盧旺達第二屆全國聖體大會的信函中以這席話勉勵參與者。

本屆大會於2024年12月4日至8日舉行，主題是「讓我們定睛注視在聖體聖事內的耶穌：希望、友愛與和平的泉源」。在這封由聖座國務卿帕羅林樞機署名，寄給盧旺達主教團聖體大會代表、魯亨蓋里教區主教哈羅利馬納（Vincent Harolimana）的信函中，教宗與該國全體基督信徒同感喜樂，一起獻上感恩。

教宗從大會主題出發，對聖體聖事進行反思，它是「基督徒整個生活的中心」，以及「基督愛世人」的有形可見標記。教宗指出，聖體聖事「鼓勵我們為他人獻出自己」，同心協力「建設愛的文明」

在禧年即將展開，以及慶祝盧旺達開教125年的機會上，教宗期勉信眾以「基督這個生命之糧」為起點重新出發，勸勉他們向「所有處於脆弱狀態的人」展現關懷之情。教宗引用《望德不叫人蒙羞》聖年詔書，重申我們必須「做希望有行可見的標記」。

聖體聖事敦促我們共同對世人的身心靈需求負起「責任」，激發「對三位一體的天主」的望德。天主聖三邀請人們善度「團體」生活，團結一心擊倒「種族、語言或文化傳統」的藩籬。

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