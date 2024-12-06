教宗接見西班牙明愛會成員：愛德使命是社會變革的發動機

教宗方濟各12月5日上午在梵蒂岡接見西班牙托萊多教區明愛會的成員，期許他們超越具體的善工，透過傳播仁愛與正義的精神，迎接挑戰，成為社會變革的發動機。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各12月5日上午在梵蒂岡接見西班牙托萊多教區明愛會的一百位成員。托萊多教區明愛會成立於1964年，今年慶祝60週年。在這個機會上，明愛會成員前來羅馬朝聖晉見教宗。教宗囑託他們：“超越具體的善行，從內部變革社會。”

社會轉型的挑戰

教宗說：“愛德工作應超越能為一個人做的具體善工，透過傳播仁愛與正義的精神，迎接挑戰，成為社會變革的發動機。”愛德工作的目標是“激發所有善心人士最大的友愛之心”，因為這愛心有時會“沉睡”或“還沒有成長”起來。

愛德是福傳的工具

接著，教宗表示，要使愛德事業成為“福傳的工具”。福傳“能夠透過一個所有人都明瞭的語言，即愛德來實現。教宗說：“愛德事業不需要翻譯，沒有字典可以翻譯它們。”它是一種普遍的語言，所有人都能理解，是由所有明愛會成員的見證和服務寫成的，他們全心投入耶穌基督和祂的福音。”

智慧源於傾聽有需要的人

教宗鼓勵托萊多教區明愛會的成員要成為“世界所需智慧的老師”，即從基督、祈禱、福音和傾聽有需要的人那裡學到的智慧。最後，教宗總結道，在一個“以高價買賣愚蠢”的世界裡，我的提醒是要留在那些“無處安身、得不到款待”的人身邊。

托萊多教區明愛會

根據托萊多教區明愛會在其網頁上發布的2023年經濟報告數據，總教區內有116個堂區明愛會、2個跨堂區明愛會和5個教區中心。2023年，在1,221名義工和72名工作人員的努力下，整個總教區內共有23,526人得到扶助，10,517名有需要者得到直接救濟。此外，明愛會總共支出530萬歐元用於應對各種形式的貧困情況。

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