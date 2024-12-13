教宗：瓜達盧佩奇蹟被意識形態利用，聖母邀請我們“不要害怕”

如往年的12月12日，瓜達盧佩聖母瞻禮，教宗方濟各於當天下午在聖伯多祿大殿舉行隆重彌撒。教宗說：“在人生的困境中，在喜樂的時刻，在日常生活中，讓我們牢記聖母的話：不要害怕……我，你的母親，不是在這裡嗎？這就是整個瓜達盧佩的訊息，其餘的都只是意識形態。”

（梵蒂岡新聞網）“不要害怕……我，你的母親，不是在這裡嗎？”這句話如同一劑安慰劑，撫慰人們日常生活中的憂愁，彰顯了聖母瑪利亞的母愛，超越了任何試圖利用其“訊息”的“意識形態”。這也是一種鼓勵——“不要害怕”，因為聖母始終陪伴在每個人身邊，像一位“母親”，就如同五個世紀前，她在特佩亞克山顯現給印第安農夫聖胡安·迭戈時那樣。教宗方濟各慶祝了“褐膚聖母”（Morenita）即瓜達盧佩聖母的奇跡，她是墨西哥的“母親”，受到整個拉丁美洲乃至全世界的敬禮。瓜達盧佩聖母像，即1531年12月印在印第安人胡安·迭戈斗篷上的圖像，也參與了梵蒂岡聖伯多祿大殿的禮儀。

信徒、司鐸、主教與樞機們齊聚一堂

在瓜達盧佩聖母像前，腳下鋪滿了白玫瑰，阿根廷籍教宗在彌撒開始前靜默祈禱。自他擔任教宗以來，每年的彌撒他從未缺席。聖伯多祿大殿中，約有4000名信徒分坐兩側，其中包括350位司鐸，不僅是墨西哥人，還有來自其他國家的司鐸。

墨西哥公學合唱團與西斯汀聖堂歌詠團以及拉丁美洲庇護公學合唱團共同獻唱。整個彌撒中，讀經和信友禱詞全部使用西班牙語，包括《路加福音》中記載的《謝主頌》（Magnificat）。在奉獻禮中，來自聖母多次顯現地的家庭與夫婦上前獻禮，一些人身穿傳統服飾。

不要害怕

“不要害怕……我，你的母親，不是在這裡嗎？”教宗在講道中多次提及聖母對聖胡安·迭戈的這句安慰之語，他用母語作了即席講道，內容簡短卻充滿深意，完全圍繞瑪利亞展開。教宗指出，聖母瑪利亞如同當年顯現給阿茲特克農夫一般，今日依然臨在於那些心靈受創與憂慮不安的人身邊。

意識形態的影響

教宗說：“注視瑪利亞——瓜達盧佩聖母的形象，她懷孕了，宣告了救世主的誕生。她如一位母親，以無比溫柔對那位印第安人說：‘不要害怕，我，你的母親，不是在這裡嗎？’這正是聖母瑪利亞母愛的彰顯。”教宗也指出，“不幸的是，這個瓜達盧佩的奇蹟曾被許多意識形態利用。”

他總結了瓜達盧佩訊息中的三項“簡單卻關鍵的元素”：斗篷、母親、玫瑰。教宗解釋道，“聖母瑪利亞的母愛印刻在那件簡單的斗篷上。她的母愛體現在印第安人發現並攜帶的玫瑰的美麗中；她的母愛更通過奇蹟將信德注入那些心存疑慮的神職人員的內心。”

在人生的悲傷與喜悅時刻銘記的“奇蹟”

教宗強調：“關於瓜達盧佩奇蹟的所有解釋，若超出這個範圍，那就是謊言，是試圖將其用於意識形態。”“瓜達盧佩的奇蹟，就是敬禮她，並聆聽那句回響在我們耳邊的話：‘我，你的母親不是在這裡嗎？’”教宗鼓勵信眾，要在生活的每個時刻銘記並內化這些話語，“無論在人生的各個時刻，在困境中，在喜樂的時刻，在日常生活中，都要如此。”

“不要害怕，我，你的母親，不是在這裡嗎？這就是整個瓜達盧佩的訊息，其餘的都只是意識形態。”

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