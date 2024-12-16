教宗在科西嘉主持彌撒：等待默西亞時要喜樂，而不焦慮

教宗方濟各在科西嘉奧斯特利茨廣場主持彌撒聖祭，為他的第47次國際牧靈訪問劃下句號。他在講道中指出，社會若不白白地付出，就不是喜樂的，而是消費主義的受害者。為一個因衝突而受傷的世界來說，宣報耶穌的誕生是和平的記號。

（梵蒂岡新聞網）信眾手中揮舞著白色的小旗幟，許多嬰孩被送到教宗面前接受降福，將一串串的玫瑰念珠分送給孩子們：這是教宗方濟各12月15日下午在科西嘉首府阿雅克肖奧斯特利茨廣場主持彌撒聖祭前的場景。那裡是拿破崙小時候玩耍的地方，相傳他就是在此處心懷遠大的志向。當天的參禮者約有1.5萬人，祭台上方寫著斗大的「和平」一詞。

教宗在講道中說，和平的希望就是耶穌，一個不叫人蒙羞的希望，因為上主始終居住在我們中間。因著這份確信，我們找到那永不枯竭的力量來尋求正義與和平。教宗心裡牽掛著那些經歷戰爭者的痛苦、孩童臉上抹不去的痛苦。

「弟兄姊妹們，不幸地，眾所周知，大國之間不乏痛苦的緣由：磨難、戰爭、腐敗、暴力。我告訴你們一件事：有時候，一些因戰爭被帶來這裡的烏克蘭孩童前來晉見。你們知道嗎，這些孩子不會笑了！他們忘記笑容。拜託，讓我們想想這些在戰地的孩童及痛苦。」

兒孫滿堂的恩寵

在提到烏克蘭孩童的苦難前，教宗表示他很訝異且很高興看到科西嘉有這麼多的孩童，並且呼籲人們生育子女，因為「他們將是你們的喜樂、你們將來的安慰」。

「我從未看過像在這裡一樣多的孩子！但這是天主的恩寵。我只看到兩隻小狗。我從來沒有看過這麼多的孩子。只有在東帝汶才有這麼多，但在其它城市沒有這麼多。這是你們的喜樂和你們的榮耀。」

祖父母，民族的智慧

教宗始終惦記著孩童與祖父母，在阿雅克肖也不例外。他邀請在場眾人在將臨期省思自己與老人、與祖父母的關係。

「我在老人面前如何行事？我去找他們嗎？我在他們身上浪費時間嗎？我聆聽他們嗎？不，他們很無聊，老是講自己的經歷。我遺棄他們嗎？你們要照顧老人，他們是民族的智慧。」

預備心靈

「我們該作什麼呢？」（路三12）教宗引用百姓問洗者若翰的話，並且說：「或許今天在上床睡覺前，我們每個人都可以祈禱說：『主，我該作什麼，才能為耶穌的聖誕預備心靈呢？』」因此，教宗籲請人們勇敢、真誠且無畏地問該做什麼，好能「為上主的降臨預備一顆謙遜又信賴的心」。

「為了被耶穌拯救並找到，我們能做的最好的事是告訴我們一件關於自己的真相：『主，我是罪人。』我們大家都是罪人，人人都是。『主，我是罪人。』如此一來，我們帶著真相走向耶穌，而非塗脂抹粉的不實正義。」

不要焦慮地等待

接著，教宗提到在等待默西亞時的兩種靈性態度：心存疑慮和滿心喜樂。前者帶有「不信任」和「焦慮」，導致悲傷、自我中心、懷疑未來、焦躁不安，這總是帶來毀滅。「基督徒不應該焦慮地生活。」

「這些靈性的禍患在今天是多麼地普遍，尤其是在消費主義蔓延的地方！這樣的社會活在消費主義中，不知足地老去，因為它不懂得白白付出：一個為自己而活的人絕對不會快樂的。這樣過日子的人沒有一雙付出的手、分享的手，他永遠不會快樂的。這是我們大家都會有的毛病，所有基督徒都有，包括我們、司鐸、主教、樞機，大家都有，連教宗都涵蓋在內。」

信仰是良藥

「對天主的信仰帶來希望！」教宗如此說道。他解釋說，這恰恰在阿雅克肖舉行的有關民間熱心敬禮的大會上顯示出來。舉例來說，玫瑰經教導我們「一心專注於耶穌基督，秉持聖母瑪利亞默觀的目光」。另一個例子是善會的服務，它們有「富饒的歷史，積極參與教會的禮儀和祈禱，以詠唱和子民的虔敬之情來錦上添花」。

喜樂地等待

談到喜樂地等待，教宗提醒道，對基督徒來說，喜樂不是嘉年華的狂歡，卻源自於確信天主在我們中間的信心，那是「因著對救主基督的信仰而領受的聖神果實，祂敲響我們的心門，使我們擺脫悲傷和枯燥」。如此一來，將臨期「對萬民就是一個充滿未來的慶節：在耶穌的陪伴下，我們發現真喜樂，活出並白白給予世界所期待的希望記號」。

教宗最後邀請眾人為這份喜樂做見證，為確信「基督與我們同在的信心」做見證。祂與我們同行。

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