教宗致函聖座駐俄羅斯大使：戰爭對人類家庭造成嚴重傷害

教宗方濟各12月14日致函聖座駐俄羅斯大使達涅洛總主教，指出“無辜者的痛苦是對所有暴力形式的有力譴責”，並鼓勵展開“新的外交努力”，遏制衝突的發展。

(梵蒂岡新聞網) 教宗方濟各12月14日致函聖座駐俄羅斯大使達涅洛（Giovanni D’Aniello）總主教，指出持續不斷的戰爭是“對人類家庭的嚴重傷害”，同時鼓勵這位聖座大使展開“新的外交努力”，遏制衝突並帶來和平。

教宗首先寫道：“聖誕節即將到來，這是天主聖子、和平君王降臨人間的一天。你作為我在俄羅斯國家的代表，我願與你分享我的祈禱與痛心的呼籲，願和平臨在於不同民族，在上主所愛人們的心中復興。”

接著，教宗說：“一千多天以來，我一直密切關注著衝突地區所造成的痛苦消息。這場戰爭的痛苦和持續不停的情形急迫地向我們提出質詢，呼籲我們一起思考如何減輕受打擊者的苦難及重建和平。事實上，本著真正的人類兄弟情誼的精神，我們所有人都因共同責任而緊密相連。”

隨後，教宗表示，在推進和平的共同行程中，“我願引用深受俄羅斯人民喜愛的天主的智者聖塞拉芬（San Serafino di Sarov）的話：‘你若贏得和平的精神，你身邊成千上萬的人將會因此而得救’”。

最後，教宗期望這位聖座大使：“親愛的弟兄，我希望通過你向每一個善心人士發出友愛的邀請，聯合起來向天主祈禱，祈求和平的恩典，努力為全人類的福祉，為這崇高的目標作出貢獻。”

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