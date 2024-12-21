教宗方濟各：一邊談和平，一邊卻武裝戰爭，這是偽善

教宗方濟各接受阿根廷電視台採訪：“讓我擔憂的是，和平的呼聲往往從一隻耳朵進，又從另一隻耳朵出。”這段採訪是在世界主教會議閉幕後錄制的。教宗希望禧年成為“更新”和“寬恕”的時刻，而非“宗教旅遊”的機會。

（梵蒂岡新聞網）在與阿根廷天主教電視台（Canal Orbe 21）的訪談中，教宗方濟各表現出深深的憂慮。整段採訪長達45分鐘，他為“通過戰爭走向自我毀滅的全球趨勢”感到擔憂，同時批評談論和平卻武裝“衝突”的“偽善”。他為母親、兒童、無辜平民遭受的暴力死亡，以及年輕人被送上前線而感到痛心，並對缺乏對話與機構的削弱表示憂慮。

對話

教宗方濟各與阿根廷天主教電視台進行了對話。這家電視台是他在擔任布宜諾斯艾利斯總主教時創立的，作為該總主教區的官方頻道。採訪錄制於世界主教會議閉幕後的幾天，並於12月20日星期五播出，恰逢禧年即將開始。此次對話的主題包括禧年、世界主教會議、教會改革以及未來的發展，但大部分時間集中在當今世界的時事上，尤其是那場戰爭，正如教宗多次強調的那樣，戰爭是“人類的失敗”。

教宗說：“讓我感到擔憂的是，國際組織的許多和平呼聲往往從一隻耳朵進，又從另一隻耳朵出。更深層次的問題是偽善：我們一邊談論和平，一邊卻在武裝戰爭。”教宗強調，“歐洲的主要投資回報之一就是武器製造。因此，我們一邊組織和平會議和談判，一邊卻繼續生產武器用於殺戮。”

游擊戰行動，而非戰爭行為

教宗指出，“通過戰爭走向自我毀滅的全球趨勢”令人深感憂慮。他特別提到烏克蘭和聖地的戰爭，指出其中存在“犯罪行為”，這些行為“更像是游擊戰，而非正規的戰爭”。談及加沙時，教宗補充道：“當你看到一個母親帶著她的兩個孩子走在街上，她去家裡拿點東西，準備返回她暫時居住的堂區，卻毫無理由地遭到掃射，這就不是戰爭，也不符合戰爭的常規。這實在太可怕了。”

對烏克蘭戰爭的擔憂

談到烏克蘭戰爭時，教宗方濟各強調，當前局勢存在“極大的偽善”。他說：“迫切需要達成一項和平條約，但每當談論和平時，大家卻開始繞圈子，糾纏於一些次要的事情。”他還表示擔憂，因為在烏克蘭，許多年輕人被送往前線。“目前的情況是，他們缺乏足夠的士兵，而俄羅斯有很多。”

教會中的“教條主義”和“意識形態”之害

教宗方濟各認為，教會的真正問題是“教條主義”和“意識形態”。他回憶起自己童年時的情景，那時離婚者的家不能參訪，因為他們被認為是“犯了大罪”。他說：“那是教條主義。”他進一步指出：“我們必須學會不要被自己的衝突束縛，要從高處走出迷宮。”教宗特別勉勵年輕信徒們要警惕意識形態：“當你看到一些年輕人加入那些比基督信仰更具意識形態色彩的組織——不論是右派、左派，還是其他什麼——他們就像被思想束縛住的小怪物”

禧年：更新與寬恕的時刻

教宗方濟各特別提到即將到來的禧年，這是“全面更新的時刻”。他坦言：“有時我擔心禧年會被誤解為宗教旅遊”。他強調：“禧年是一個寬恕的時期，是喜悅的時期，也是個人與社會諸多問題得以修復的時期。如果禧年僅僅淪為旅遊活動，那就沒有意義，這讓我感到害怕。”因此，教宗決定將禧年延伸到所有教區，“讓每個人都能在自己的城市慶祝禧年，而無需遠行。”

人工智能的風險

在採訪的最後，教宗談到了人工智能的挑戰：“人工智能是一個挑戰，要麼我們直面它，要麼我們就會被螞蟻吞噬。我們必須以人文的標準來面對它。”教宗還分享了一些個人感想，表示自己是“一個貧窮的、不幸的人，但天主對我充滿了憐憫”。接著，他也提到了一些在教宗任內進行的改革：“這些變革是實實在在的，因為是時候做這些了……現在接下來會有一位女性擔任聖座部會的部長，我們要繼續前進，讓更多女性參與。”最後，教宗對阿根廷人民作出了鼓勵：“繼續奮鬥，保護自己免受意識形態的侵害，不要被蒙騙，為自己的權利而奮爭。”

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