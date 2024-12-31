教宗主持年終感恩晚禱：羅馬要款待眾人，成為友愛的工地

歲末年終，教宗在聖伯多祿大殿主持天主之母節第一晚禱，禮儀中詠唱了年終感恩《謝主曲》。教宗表示，羅馬蒙召接納所有的人，讓每個人都能認出自己是天主的子女，彼此皆為兄弟姊妹。

（梵蒂岡新聞網）“請賜予我們和平的日子”，引領晚禱的讚美詩在聖伯多祿大殿內迴盪著。教宗方濟各12月31日傍晚主持年終感恩晚禱，36位樞機、22位主教和40位司鐸襄禮。坐在最前排的信徒中，有羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）。教宗稱這一年“對羅馬城來說是非常繁重”的一年，為準備禧年的建築工地成倍增加。因此，教宗向這些工人和第一市民致謝。

在友愛的視野中接納所有人

教宗在講道中談到“智慧的反思”，邀請人們認識到所完成的這些工作的意義，即生活在友愛的視野中。這位羅馬主教指出，工作本身總是一種價值，羅馬城應向款待開放、向天主表達感激之情，“因為祂使我們能完成了這麽多的工作”。教宗說：“羅馬蒙召接納所有的人，讓每個人都能認出自己是天主的子女，彼此皆為兄弟姊妹。”

羅馬成為款待的工地

教宗提到《眾位弟兄》通諭，指出為這個聖年所選擇的格言的詮釋途徑之一，正是在普世友愛中能找到。教宗說：“在總體意義上，想到我們的城市近幾個月以來成了達到這個目標的建築工地，這是美好的。即準備迎接來自世界各地的男男女女，天主教徒和其他教派的基督徒、各宗教的信徒、真理、自由、正義與和平的追求者，以及所有希望與友愛的朝聖者。”

感謝羅馬市長

教宗特別向第一市民致謝，並在禮儀結束時向他親切問候，兩人的神情充滿激動和喜悅。教宗說：“當我們滿懷感激地欣賞在這座城市完成的工程時，我們感謝許多人的工作、感謝許多男人和女人所做的一切，我們也感謝市長先生推進了城市的這些工程。”

一個友愛世界的希望並非意識形態

教宗請求天主之母瑪利亞的幫助，並邀請每個人省察自己，促使皈依的工地成長，將“非人性的事物”轉變成對友愛付出的努力。教宗強調，這不是叫喊浮誇的口號，而是找到一個“堅固”的基礎，用以建立“穩固且持久”的事物。如果一個人完全承認天主為自己的父親，他就會因此感到眾人皆為兄弟姊妹。接著是祝福、請求罪過的寬恕、祈求上主賜予“前進的力量，在來年的朝聖行程中向前邁進”。

教宗最後強調：“友愛世界的希望不是意識形態、不是經濟體系、也不是科技進步。友愛世界的希望是祂，道成肉身的天主聖子。”

觀賞聖誕馬槽

在大殿的禮儀結束後，教宗像以往那樣向耶穌聖嬰致敬。然後，他坐著輪椅，問候一些參禮者，並來到聖伯多祿廣場上的聖誕馬槽前觀賞。他在那裡也問候、祝福、撫摸了在場的幾個兒童，贈送給他們念珠。廣場上聖誕樹上的燈光閃耀，營造出節慶與分享的氣氛。

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