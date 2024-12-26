教宗方濟各首次在監獄開啟聖門

12月26日上午，教宗方濟各在羅馬雷比比亞監獄開啟聖門，並為服刑人主持彌撒。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各解釋說：“我希望我開啟的第二扇聖門是在監獄裏”。在2025年的希望禧年，首扇聖門於2024年12月24日在聖伯多祿大殿開啟，而隨後於26日上午，教宗首次在羅馬的雷比比亞監獄開啟了聖門。

26日上午，教宗抵達羅馬雷比比亞監獄時，首先談到了在那裏開啟聖門的重要性。在監獄的小堂，教宗解釋說，每個人都“有機會打開心靈之門，明白希望永遠不會令人失望”。

敞開大門，敞開心門

在親自跨過聖門之後，教宗主持了彌撒。彌撒講道中，教宗省思了此次訪問的歷史意義，並將其描述為“一種美麗的敞開之舉”。然而，教宗不僅僅是要開啟大門，他還鼓勵在場的囚犯敞開心門。他說道，兄弟情誼就是“敞開心門”。

教宗勉勵眾人不要讓封閉、冷硬的心阻止我們活出真我。他解釋道，禧年給予我們恩寵，讓我們“徹底敞開”心門，迎接希望。他也向大家保證，即使在最艱難、最具挑戰的時刻，希望永遠不會令人失望。

希望是錨

教宗方濟各將希望比作岸邊的錨，牢牢系在繩索上。“有時候，繩索很硬，會傷到我們的手。”然而，即使在這樣的時刻，希望之錨依然讓我們繼續前行，因為我們的前方總會有些什麼。

不要半封閉

教宗勉勵說，“當一個人的心封閉時，它變得像石頭一樣堅硬，忘記溫柔”，這就是為什麼即使在最困難的情況下，我們也必須保持敞開心門。他鼓勵在場的服刑人要對希望保持開放，鼓勵他們說：“每個人都懂得如何做到。”

教宗方濟各還解釋道，每個人都知道自己的心是否已經封閉或半封閉，並在結束時提醒在場的所有人，自己所開啟的聖門“是我們心門的象徵。”

教宗請求他們為自己祈禱，並告訴大家，他真心為他們祈禱，而“不僅僅是說說而已”。

奉獻禮物

彌撒結束時，一些服刑人和獄警向教宗獻上了由女服刑人親自製作的禮物，其中包括一扇聖門的微型複製品以及一個裝有油、餅乾和陶瓷品的籃子。

監獄管理局向教宗方濟各贈送了一幅由前任獄警、藝術家埃利奧·盧琴特（Elio Lucente）創作的《救世主基督》畫作。教宗則回贈監獄一份紀念該事件的羊皮卷。

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