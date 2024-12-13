教宗方濟各：一致宣揚希望的福音

教宗接見意大利福音派浸信會羅姆人宣教團的代表時指出，“基督徒之間兄弟般的合作，本身就是一種標記、一個見證，是為所有人的益處福傳的首個工具”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月12日在宗座大樓接見了意大利福音派浸信會羅姆人宣教團的六位代表，他歡迎他們，稱他們為“信德、愛德和望德的朝聖之旅的旅伴”。

教宗將講稿交給在場的代表們。講稿中，教宗向所有羅姆人致以“兄弟般的問候”，並說：“在接受這一問候時，大家再次堅信，沒有任何事和任何人能使我們與天主的愛隔絕。”

教宗表示，“願我們這再次堅定的信念，通過愛德事功，通過分享祈禱和服務的經驗，使我們成為可信的見證人。願聖神激勵我們，增強我們一致宣揚希望的福音的勇氣和喜樂，尤其是向羅姆人團體宣揚福音”。

教宗強調，“基督徒之間兄弟般的合作本身就是一個標記、一個見證，是為所有人的益處福傳的第一個工具”。“通過相互瞭解和尊重，團結大家受福音啟發的行動，使我們更接近信仰的圓滿合一”。聖誕節將至，教宗祝賀在場的人節日快樂，“願我們共同的塵世朝聖之旅能成為聖詠作者的話的標記：‘你要鼓起勇氣，期望上主！你要振作精神，期望上主！’”

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