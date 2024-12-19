教宗接見美國越南人捐助者：以喜樂和微笑幫助窮人

教宗方濟各向宗座傳教善會的一個捐助人團體強調，他們的善舉來自“深厚的信仰”。即使遠離故土，這個信仰仍能激發“幫助基督徒團體的願望”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月19日在樞密會議廳接見了宗座傳教善會的一個捐助人團體。這些捐助人是在美國生活的越南人，他們這幾天正在羅馬朝聖。教宗對他們幫助“處在社會邊緣的人”感到欣喜。

“時時處處向所有人”宣講耶穌

教宗方濟各提到即將開啟聖門，隨之而來的是禧年的開始。教宗表示，希望聖年能成為“與主耶穌基督進行真實和個人相遇”的時期。他引用《望德不叫人蒙羞》詔書補充說，主耶穌基督“是我們的希望，應時時處處向所有人宣講祂”。

支持教會的傳教事業

教宗以這個觀點，將眼前這些捐助者的善行與“支持普世教會的傳教和愛德”工作結合起來。他說，這些善功是宣講的具體表達，如此能夠抵達“在世界各地的我們許多弟兄姊妹”。

懷著喜樂互相幫助

教宗提到教會最初邁出的步伐。那是一個“相互”扶助的團體。今天我們也蒙召去回應“上主的囑託，關懷我們中最弱小者”。教宗說：“對弱小者的幫助應懷著喜悅的心，面帶微笑。”

信德激發對基督徒團體的支持

教宗方濟各表示，許多從越南移民到美國的天主教徒的一個“特徵”，乃是他們“深厚的信仰”。即使遠離故土，為激發“幫助基督徒團體的意願”，他們的信仰仍是一個寶貴的泉源。

“願上主賜予你們的施捨始終持有喜樂的精神，願你們的奉獻在弟兄姊妹的生命中結出果實，使他們因此體嘗基督溫柔和憐憫的愛。”

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