梅賽德斯－奔馳獻給教宗新的電動座車

在2025年禧年之際，梅賽德斯－奔馳特地為教宗量身打造了一輛獨一無二的環保座車。

（梵蒂岡新聞網）梅賽德斯－奔馳首席執行官康林松（Ola Källenius）和製車團隊成員12月4日前來梵蒂岡，將一輛新的G級電動座車獻給教宗方濟各。康林松向本新聞網表示，「我們專注於聖父教宗的所有需求」，這經驗「為我們是莫大的榮幸」。

這輛車是為了禧年特地為教宗設計的。他下次在聖伯多祿廣場舉行活動時，就要乘坐這輛新車問候朝聖者。在教宗方濟各的要求下，製作這輛汽車的團隊全體成員都專程來到梵蒂岡，參加交車儀式。

百年歷史

一百年來，梅賽德斯一直與梵蒂岡合作，供應所謂的「教宗座車」（popemobile）。第一輛車於1930年獻給庇護十一世。教宗方濟各目前在週三公開接見活動使用的教宗座車，是梅賽德斯－奔馳G級的燃油車。

環保教宗的環保車

這個團隊的技術人員從梅賽德斯的不同廠房調度而來，花了將近一年的時間與梵蒂岡的代表一起打造了這輛為教宗的需求量身定做的汽車。其中一大考量是碳零排放：如同梵蒂岡計劃在2030年前將所有車輛換成碳零排放的汽車，梅賽德斯也有同樣的目標。

首席執行官解釋道：「我們正朝著碳零排放的方向邁進，推出許多電動產品。今年我們推出的是G級電動汽車。」

在梵蒂岡的這輛車是獨一無二、專門為教宗製作的。製造G級汽車的格拉茨廠房工作人員措特（Peter Zotter）表示：「相較於原始的車款，很多部分都在基礎上就調整了，所以出發點是不一樣的。」

絕無僅有

這全新的電動汽車配備了旋轉座椅，汽車內飾為手工製造。此外，這是一輛特別為低速行駛設計的四輪驅動車，因為教宗座車經常要在公開接見活動期間穿梭於聖伯多祿廣場。

措特稱這輛教宗座車「舉世無雙且功能齊全」。他希望這輛車能「為聖父教宗提供他旅途所需的舒適感」。

這輛教宗座車雖然具備2025年的一切現代觸感，卻依然遵循了傳統。它和前面幾代的教宗座車一樣都是白色的，而且掛上了SCV1的車牌，也就是梵蒂岡城國（Stato della Città del Vaticano）第一號。

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