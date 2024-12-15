教宗在科西嘉會見司鐸和會士：要寬恕一切，始終寬恕

教宗15日在科西嘉會見了主教、司鐸、會士、度奉獻生活者和修生，提醒他們照顧自己和他人的重要性。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月15日主日訪問科西嘉島。當天上午的第二項活動，是會見聚集在聖母升天主教座堂內的主教、司鐸、執事、男女會士和修生，並與他們一起誦念《三鐘經》。他在講話中感謝在場的人，每天，即使在挑戰中，依然作出努力。

在這些挑戰中，教宗承認，也包括現今在歐洲傳播福音遇到的挑戰，那裡資源少，人數不多，社會往往漠不關心。然而，教宗將這種“匱乏”描述為一種祝福，因為“它讓我們不會奢望靠自己的努力取得成功”。教宗通過這種方式提醒在場的所有人，這不是關乎“我”，而是天主。這種謙卑讓我們將注意力集中在基督身上，祂通過我們的奉獻而施展威能。

為此，教宗敦促每個人問問自己：“我如何生活出自己的司鐸職、我的奉獻生活和我的使徒工作？”

接著，教宗邀請眾人關注兩種類型的照顧：照顧自己和照顧他人。他在提醒大家要照顧好自己時說，司鐸或宗教生活不是一勞永逸地說“是”，而是每天都在更新。教宗指出，需要舉行彌撒聖祭和靜默時刻。他還提到好好平衡生活的重要性，以免筋疲力盡。要有休息、對話，甚至是個人興趣的時間，弟兄情誼也很重要。

關於服務照顧他人，教宗提到聖保祿宗徒的一句話：“我甘心情願為你們的靈魂付出一切，並將我自己也完全耗盡。”（格後十二15）教宗指出，福傳需要信仰、創造力和勇氣，以重新評估舊方式並接受新方式，與人們相遇。福傳特別關乎相遇：將基督的希望帶給受苦者、迷失的人。這意味著寬恕，尤其是在懺悔聖事中。

談到寬恕，教宗多次重複說：“請你們始終寬恕，寬恕一切。”最後，教宗帶領聚集在主教座堂的人誦念《三鐘經》前，懇求聖母瑪利亞的轉禱。

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