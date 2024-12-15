教宗方濟各抵達科西嘉：首位到訪的伯多祿繼承人

教宗專機於上午8點49分降落在阿雅克肖。他早上要出席「地中海民眾宗教情愫」大會，傍晚就返回羅馬。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月15日在地中海進行為時一天的旅行，踏足一片從來沒有教宗訪問過的土地。他的專機於上午8點06分從羅馬達芬奇機場起飛，8點49分抵達科西嘉島。

他這次訪問的是科西嘉島首府、拿破崙的故鄉阿雅克肖。他要出席「地中海民眾宗教情愫」大會，與意大利、法國、西班牙等國家的主教們同席。

聖座新聞室通知，教宗方濟各一如既往地在出發前往機場以前，先在他的寓所聖瑪爾大之家接見了十名無家可歸者。他們在教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機的陪同下前來晉見教宗。聖座新聞室在Telegram即時通信軟件發布的消息稱，這些「男女平時晚上棲身在聖伯多祿廣場的廊柱下」。

專機從羅馬機場起飛不到20分鐘，教宗遂起身問候同班機的67名記者和攝影師。教宗說：「早上好，謝謝你們來這裡。」「我祝你們旅途愉快，很感謝你們的服務。非常感謝。這次航程很短很短，我們沒辦法像平常那樣交談，但我想來問候你們，為你們的工作表示感謝。謝謝！」

有鑒於去程的航程只有大約一個小時，教宗無法循例一排一排地問候同機人員。這次要送給教宗的禮物都是經由聖座發言人布魯尼來傳遞。

其中一個極具象徵意義的禮物來自今年巴倫西亞水患的災區：那是一尊沾了汙泥、有所損壞的天使像，既沒有頭也沒有翅膀，卻保有朝拜姿勢的手臂。巴倫西亞副主教科爾比（Jesús Corbí）神父隨禮物附上了一封信，向教宗解釋這尊雕像是要「紀念在這次水災中去世的人，以及許多失去一切的家庭」，也是要「感謝所有援助我們的志願者」，以及那些「與人們一起哭泣、祈禱和清潔」環境的司鐸，他們鼓勵災民並「埋葬了他們的摯愛」。

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