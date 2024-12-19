教宗批准冊封殉道者愛沙尼亞普羅菲特利希總主教為真福

教宗方濟各12月18日批准冊封殉道者愛沙尼亞普羅菲特利希總主教為真福，授權聖座封聖部頒布相關法令。普羅菲特利希總主教是德國籍耶穌會士，在蘇聯統治時期於1942年殉道。

(梵蒂岡新聞網) 教宗方濟各12月18日接見聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機，授權該部會頒布法令冊封殉道者愛沙尼亞普羅菲特利希（Eduard Profittlich）總主教為真福。

普羅菲特利希總主教是德國籍耶穌會士，他從1931年開始擔任愛沙尼亞宗座署理。當普羅菲特利希總主教到達愛沙尼亞時，愛沙尼亞教會團體還非常小，由德裔、波蘭裔和一些俄羅斯教友組成。當地教會還沒有任何一本愛沙尼亞語祈禱經書，甚至福音書的翻譯品質也很差。總主教全身心投入到了向全體愛沙尼亞人民宣講天主聖言的使命中。在他任職宗座署理的10年間，許多人接受了洗禮，並建立起地方天主教會團體。總主教也與其它基督宗教團體保持密切的合作關係。

前蘇聯於1940年6月佔領愛沙尼亞，並下令驅逐德國人。儘管生命受到威脅普羅菲特利希總主教拒絕遺棄他所牧養的羊群，最終決定留在塔林（Tallinn）。總主教於1941年6月27日被捕，之後被押送到蘇聯一所監獄。1942年2月22日在基洛夫（Kirov）監獄因受飢寒折磨而殉道致命。

教宗還批准將赤足加爾默羅會瑪利亞瑪達肋納·喀勞狄婭·利杜瓦內（Maria Maddalena Claudia Lidoine）修女及15位同伴殉道修女寫入聖人名錄內，把對她們的敬禮擴展至普世教會的層面。利杜瓦內修女及15位同會修女於1794年7月17日在法國巴黎被仇恨信仰者殺害。

法令也承認另外4位天主忠僕的殉道事跡和英勇聖德，他們是：

天主的忠僕、意大利慈幼會士厄里亞·科米尼（Elia Comini）神父，1910年5月7日出生於韋爾加托的卡爾文扎諾（Calvenzano di Vergato），1944年10月1日在意大利薩爾瓦羅的皮奧佩（Pioppe di Salvaro）被仇恨信仰者殺害。

天主的忠僕、現今羅馬尼亞境內阿爾巴尤利亞（Alba Iulia）的亞郎·馬頓（Áron Márton）主教，亞郎·馬頓主教於1896年8月28日出生於奇克森多莫科斯（Csíkszentdomokos），於1980年9月29日去世。

天主的忠僕、贖世主會會士若瑟·瑪利亞·萊昂內(Giuseppe Maria Leone)神父，1829年5月23日出生於卡薩爾特里尼塔(Casaltrinità，現今名為Trinitapoli)，1902年8月9日逝世於意大利安格里（Angri）。

天主的忠僕、平信徒伯多祿‧古爾薩(Pierre Goursat)，1914年8月15日出生於法國巴黎，1991年3月25日逝世於巴黎。

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