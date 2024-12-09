教宗擢升新樞機：切莫陷於有害的競爭，卻要建設合一

教宗方濟各在聖伯多祿大殿主持了擢升21位新樞機的樞密會議。他邀請新樞機，不要被聲望的吸引力、權力的引誘，以及外表所迷惑，而要將生命依託在真正的“樞紐”，即耶穌身上。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月7日下午在聖伯多祿大殿主持了第10次擢升樞機的樞密會議，新樞機共21位。在這洋溢著將臨期既莊嚴又溫馨的禮儀中，5500名信眾在場參加。教宗在講道中再次強調他訓導的一個支柱：且莫追求首位，卻要謙卑地培養友愛之情。新樞機中年紀最長、99歲的阿切爾比（Angelo Acerbi）總主教向教宗致詞，表明“一起行走”的必要性。

不要陷入迷戀榮譽的誘惑

教宗首先提到曼佐尼的小說《婚約夫婦》中的一句話，我們的心是一個“混雜物”。在《馬爾谷福音》第十章的記述中，正當耶穌走一條艱難、將祂帶往加爾瓦略山的上坡路時，祂的門徒們卻思念著走平坦及下坡路的凱旋的默西亞。教宗說，這是跟隨基督的一大誤解，需要“謙卑地意識到”。

“這種情況也能發生在我們身上：我們的心迷失了道路，被聲望的吸引力、權力的引誘、對上主過於人性化的熱情所迷惑。因此，注視我們的內心很重要，謙卑地站在天主面前，誠實地面對自己，捫心自問：我的心往哪裡去？它往哪個方向走？也許我走錯方向了？”

返回內心，讓耶穌成為樞紐

聖奧思定叮囑我們，要“返回內心”。教宗表示，回到內心是極重要、極深刻，而且也是真正需要的。因為我們經常會混淆計劃，把不重要的看作是重要的。教宗借用“樞紐”的圖像說，我們生命依託的重心必須是基督。

“領受樞機銜的親愛的弟兄們，今天，我要特別對你們說：好好走跟隨耶穌的道路。這意味著什麼？走耶穌的道路首先意味著回到祂那裡，將祂置於一切的中心。在靈修生活中，如同在牧靈生活中那樣，我們有時會專注於次要的事，卻忘記根本。”

在路上行走，與他人相遇

教宗繼續指出，效法耶穌的形式在祂的道路上就能找到：護理人的創傷、減輕他心中的負擔、除去罪過的頑石，以及折斷奴役的枷鎖。教宗強調，樞機銜不是將自己隔離開來，而是不斷地深入人群、了解他們的疾苦和傷痛。“路途中的冒險、與他人相遇的喜樂、關懷最脆弱的人：這些必須激勵你們作為樞機所提供的服務” 。

尋求合一，而非居首位

在耶穌的門徒中，競爭的“蛀蟲摧毀合一”。教宗勉勵新樞機們切莫陷於這個誘惑，卻要推倒敵意的圍牆，憑著赤膽忠心尋求合一。在這個充滿激烈競爭的世界中，在這個一味追求外表和首位的社會中，尋求合一的精神會帶來不一樣的色彩。

“正因如此，上主將祂的目光投向你們這些來自不同歷史和文化、彰顯教會至公性的各位，召叫你們成為友愛的見證人、共融的工匠，以及合一的建設者。這就是你們的使命。這就是你們的使命。”

建設教會的光輝僕役

教宗講話完畢，新樞機們列隊走到教宗面前，領受紅方帽，走在最前面的還是年紀最長的阿切爾比總主教。樞機們也領受了戒指、小圓帽和領銜證書。每一位新樞機都宣誓效忠和服從教宗及其繼承人。最後，在場眾樞機們彼此擁抱，表達仁愛。在場參禮者一起誦唱《天主經》。

在教宗擢升了21位新樞機後，樞機團的人數達到253名，其中140位有選舉權，113名因年逾80，喪失了這個權利。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html