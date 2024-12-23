教宗接見聖瑪爾大兒科門診兒童

如同往年，在聖誕節即將來臨又逢教宗過生日之際，聖父教宗收到了一份禮物和一個插著蠟燭的蛋糕，隨後他將蠟燭吹滅。慶祝活動繼而轉至保祿六世大廳，教宗與孩子們在遊戲、動畫片和午餐中享受了美好的時光。

（梵蒂岡新聞網）聖誕節將至，又逢教宗方濟各過生日，聖瑪爾大兒科門診的兒童如往年那樣與教宗相聚。該門診102年來始終推進愛德工作，通過兒科護理和基本生活必需品的捐贈來幫助處於困難的群體。這次活動中，150個家庭演唱了一首歌並製作了一個由文字組成一道“象徵性的”聖門，為教宗送上祝福。

在保祿六世大廳的慶祝活動

在教宗收到禮物並吹滅蛋糕上的蠟燭後，慶祝活動轉至保祿六世大廳內繼續進行。在那裡，眾人一同觀看動畫片、做遊戲、與聖誕老人合影。孩子們還得到了禮物：玩具、食品包裹、聖誕蛋糕和印著聖瑪爾大兒科門診照片的日曆。最後，大家一起享用了午餐，其中包括披薩、炸雞塊、松餅和水果。

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