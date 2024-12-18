教宗公開接見：瑪利亞和四位女性使基督的使命擴展至天下

教宗方濟各在公開接見的要理講授中，開始禧年的新系列“耶穌基督，我們的希望”。教宗在當天省思了瑪竇福音中的族譜，指出其中幾位“外族”女性在救恩歷史上的重要性。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月18日在保祿六世大廳主持週三公開接見活動，開啟新一輪的要理講授。這個以“耶穌基督，我們的希望”為主題的新系列將陪伴禧年的整個行程，首先從“耶穌童年史”開始。教宗表明，在瑪竇和路加兩位聖史的族譜中，不乏“問題人物的名字”，而且與《舊約》不同的是，其中還有5位女性。

此外，在瑪竇和路加關於耶穌童年的福音敘述中，從“耶穌在童貞女的胎中受孕”到祂“由瑪利亞所生”，都表明在耶穌身上完成了先知們的預言，以及若瑟的“法定父親身份”，將天主聖子放在達味王朝的“樹幹”上。（見瑪一；路一）

開啟耶穌使命的四個女人

教宗提到，在瑪竇列出的族譜中前4個女人分別是：猶大的兒媳塔瑪爾，“成了寡婦，為了確保自己的丈夫有後代，就佯裝妓女”（見創三八）；耶里哥的妓女辣哈布，她幫助希伯來人偵探進入預許的土地並將之奪下（見蘇二）；追隨婆母的盧德，“照顧婆母並成了達味王的祖先”（見《盧德傳》）；與達味通姦的巴特舍巴，“在害死了丈夫後，她生下撒羅滿”（見撒下十一）。

教宗指出，對以色列子民來說，這4個女性都是“外族人”，但正是透過她們，耶穌的使命擴展到各民族。在瑪竇列出的族譜中，最後一位女性是納匝肋的瑪利亞，出自達味家族的若瑟的淨配，默西亞耶穌由她所生。

在瑪利亞和耶穌身上一切都圓滿

耶穌在“嬰孩、兒童和少年”時期的歷史告訴我們，祂“聽從自己的父母”，同時也“有意識地全心奉獻於天父和祂的國度”。兩位福音的作者以不同的視角記述這段時期的事蹟，路加“以瑪利亞的目光”，瑪竇卻“以若瑟的目光”，強調一種未曾有過的父親身份。

名字、歸屬及信仰

教宗表示，在瑪竇列出的族譜中，所提到的每個名字都代表從一代到下一代的傳承，包含了三個基本要素：名字，“含有一個身份和一份獨特的使命”；歸屬，“屬於一個家庭和一個民族”；“信奉以色列的天主”。

沒有人能給予自己生命

教宗稱族譜具有一種文學體裁的價值，能傳遞訊息，即“沒有人能給予自己生命，而是從他人獲得生命的恩典”。在這種情況中，所論的是被選的子民和“繼承這份遺產的人”。

使人類代代相傳的不是受造物，而是“天主自己”

在瑪竇寫的族譜中，第五位女性是瑪利亞，對她的描寫別具一格。而且，受造物也不是“人類代代相傳的主角”，這裡所強調的主角是“天主自己”。從族譜中看到，耶穌是“達味之子，由若瑟放入這個王朝，日後必成為以色列的默西亞”，但同時祂也是“亞巴郎及外邦女子的後裔，因此也必定是‘外邦人的光’”。

耶穌奉獻於天父，也是木匠的兒子

耶穌進入世界的情境和“所有人的兒子”都一樣。祂是“天主子，奉獻於天父，負有啟示祂的面容的使命”。耶穌在納匝肋也被稱為“若瑟的兒子”或“木匠的兒子”。這些稱呼在強調祂的雙重性質：“真天主和真人”。

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