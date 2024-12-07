教宗接見加爾默羅會修女：願福音達及萬民，閒聊相反福傳

教宗方濟各12月6日上午接見了聖神使者加爾默羅會的修女。談到傳播福音教宗稱這是所有基督徒的使命，並鼓勵修女們在這事工上要加倍努力。

（梵蒂岡新聞網）向所有人福傳和傳播天主聖言，這是需要我們每天投入心力的服務。這是教宗方濟各12月6日上午在梵蒂岡接見聖神使者加爾默羅會修女時，對她們的囑託。該修女會四十年前創立於巴西，並發展至意大利及歐洲其它國家，今年慶祝修會成立四十週年。修會近日在羅馬舉行修會第四屆修會大會，在此機會上，全體與會修女蒙教宗接見。

把天主聖言傳給所有人

教宗敦促修女：“這天主聖言必須傳給所有人，你們不要忘記這一點：傳給所有人。”“向全世界宣報福音是所有基督徒的使命。這些是聖保祿的話：‘如果我不傳福音，我就有禍了！’（格前九16）這話應該在每位受洗者心中迴響。”

閒聊指責他人、相反福傳

接著，教宗提醒修女們，要小心喋喋不休、吵吵嚷嚷，這“與宣報福音相反，因為閒聊總是對這個事、那個事，對這個人或那個人的指責”。教宗也提醒修女們要幫助那些有此習慣的人，好能“儘快擺脫”這個習慣。

最後，教宗祈求天主降福修女們，並呼求巴西主保阿帕雷西達聖母的轉禱，求聖母陪伴她們修會生活的奉獻旅程。

聖神使者加爾默羅修女會

聖神使者加爾默羅修女會成立於1984年7月30日，其會祖是天主聖神的瑪利亞·若瑟(Maria Josè do Espirito Santo)修女。修會的格言是“藉著默觀，在天主聖神的啟發下傳播福音”。修女們以個人和團體的祈禱為神修中心，並致力於堂區的各種牧靈活動、祈禱小組、探訪家庭、禮儀推動、宣講活動，以及透過廣播、電視、社交媒體、音樂和書籍傳播福音。

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