教宗：信仰不是人民的鴉片，而是相遇和服務

在教宗方濟各88歲生日之際，意大利《共和國報》和《晚郵報》發表了教宗自傳《希望》中的兩個片段。該自傳將於2025年1月發行。

(梵蒂岡新聞網)在布宜諾斯艾利斯貧民窟中生活的經歷，和2021年牧靈訪問伊拉克，是教宗方濟各的自傳《希望》（Spera）中的兩個片段。教宗的這部自傳由卡洛·穆索（Carlo Musso）執筆，該將於2025年1月14日在全球一百多個國家發行。在12月17日、教宗88歲生日之際，意大利《共和國報》和《晚郵報》發表了教宗自傳中的兩個片段。

弗洛里斯街區的童年

教宗說：“當有人和我說，我是貧民窟的教宗時，我就祈禱，但願我配得上。”在書中，教宗回憶了他童年時生活過的布宜諾斯艾利斯的弗洛里斯貧民區，這個貧民區是“複雜、多種族、多宗教和多元文化的縮影”。書中寫道，在這裡“差異是家常便飯，但我們互相尊重”，在天主教、猶太教和穆斯林朋友的群體中，大家不分彼此。

與若瑟神父的友誼

教宗也回憶了在監獄裡生產刷子的服刑人，以及與若瑟·保拉（José de Paola）司鐸建立友誼的故事，保拉是一位本堂神父。回憶錄寫道，那些城市郊區處於“四十年的無政府主義狀態”，毒品成癮是人們“絕望倍增的禍害”。“對教會來說，那些郊區應該越來越成為新的中心，一群像若瑟神父一樣的平信徒和司鐸日日生活在此，為福音做見證。”

宗教不是人民的鴉片

教宗寫道，這個艱難的現實清楚地表明，宗教根本不是一些人所說的“是人們的鴉片”。事實上，正是“有賴於信仰、牧靈工作與公民努力”，那些貧民區“儘管面臨巨大的困難，但仍以難以想像的方式取得了進展”。“就如信仰一樣，每一次服務都是一次相遇，主要是我們從窮人身上能學到很多東西。”

伊拉克之行與戰爭的毒果

教宗在書中也談到了在伊拉克的牧靈之旅。他回憶道，由於新冠疫情大流行的持續存在和安全問題而造成的困難情形，“幾乎所有人都勸阻我……但是，我覺得我應該”去亞巴郎的土地，因為他是“猶太人、基督徒和穆斯林的共同祖先”。

關於伊拉克牧靈之旅，貝爾格里奧教宗記述了一個鮮為人知的故事。那時，英國特工處收到了在他訪問摩蘇爾期間準備發動兩次襲擊的訊息。其中一名襲擊者是一名攜帶炸藥的婦女，另一名襲擊者則在一輛貨車內。兩人在實施襲擊前就被伊拉克警方攔截並擊斃了。教宗寫道：“這讓我感觸很深，這也是戰爭的毒果。”

除了即將出版的《希望》一書外，根據《生平：我在歷史中的經歷》一書改編的電影也將講述教宗方濟各的生平。《生平：我在歷史中的經歷》一書由拉戈納（Fabio Marchese Ragona）執筆，已於2024年3月由哈潑柯林斯出版集團（HarperCollins）發行。

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