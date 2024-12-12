教宗接見援助移民非政府組織成員：接納移民符合福音精神

教宗方濟各12月11日接見了意大利“救援－人救人”非政府組織的成員，感謝該組織成員在地中海和巴爾幹半島地區開展救助移民的工作，指出他們的行動符合福音的精神，是一個必要的仁愛工作。

(梵蒂岡新聞網）“移民應得到接納、陪伴、促進和融入”，這是一個“符合福音精神”的工作。福音“邀請我們為所有人行善，並以特有的方式服務最弱勢、最貧窮、被遺棄、患病者和處於危險中的人”。這是教宗方濟各在12月11日上午，接見意大利“救援－人救人”非政府組織（ResQ People Saving People）的成員時講的一番話。

必要的仁愛工作

教宗首先感謝該組織為拯救人類生命而展開的行動，指出他們的仁愛工作在現今非常有必要。教宗說：“救援那些在悲慘的船上有沉沒危險的人，以及最先接納那些冒著各種危險、長途拔涉抵達歐洲的人，這工作比以往任何時候都更有必要。”

“被迫移民有時不幸成了悲劇。面對這個悲慘情況，你們並沒有無動於衷，而是問自己：我，我們，我們能做什麼？”這種態度的基礎是“相信每個人都是獨一無二的，無論其國籍、膚色、政治觀點或宗教信仰如何，其尊嚴都是不可侵犯的”。

減輕移民的苦難

最後，教宗強調，不要局限在“遠遠地觀察和批評事情，而是要積極參與，貢獻一點時間、才華和資源，好能減輕移民的苦難，救助他們、接納他們，融入他們”。

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