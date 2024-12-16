教宗在科西嘉為全世界呼籲和平

教宗15日主日在科西嘉島阿雅克肖訪問，他在主教座堂會見主教、司鐸和度奉獻生活者時，再次為世界和平發出呼籲。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月15日主日訪問科西嘉島阿雅克肖，他在聖母升天主教座堂會見當地主教、司鐸和度奉獻生活者並帶領在場的眾人誦念《三鐘鐘》。念經前，他再次呼籲和平。

“願所有面向這片大海的地方享有和平，尤其是聖地，那裡是聖母瑪利亞生下耶穌的地方。願巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、敘利亞，以及整個中東地區享有和平！”

接著，教宗也提到“飽受折磨的緬甸”以及烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭。他說，“願天主之母為烏克蘭人民和俄羅斯人民求得他們渴望的和平。‘他們是弟兄’；‘他們是堂兄弟，是兄弟，我不知道… 但願他們相互理解’”

戰爭“永遠是一場潰敗”，它會延伸到宗教團體和堂區，可能會出現對立狀況。最後，教宗的思緒轉到日前受颶風“奇多”影響的人，颶風襲擊了位於印度洋的法屬馬約特群島，已導致十多人死亡。教宗說，他在精神上與那些受這災難影響的人同在。

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