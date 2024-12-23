教宗對德國聖誕集市襲擊事件受害者表示關懷

在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄發給德國總統施泰因邁爾的唁電中，教宗方濟各對德國馬格德堡聖誕集市襲擊事件的傷亡者表示悲痛，並向遇難者家屬表示關懷，感謝那些在這一艱難時刻支持他們的人。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各“驚悉”發生在德國馬格德堡（Magdeburgo）的襲擊事件，那是12月20日晚上，一輛寶馬汽車衝撞當地聖誕集市中的人群，造成至少5人死亡，其中包括一名9歲的兒童。此外，還有超過200人受傷。在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄發給德國總統施泰因邁爾的唁電中，教宗表示，他與受該事件打擊的人同樣感到痛苦，並“向所有受害者保證他的靈性關懷”。

感謝對受害者的援助

唁電中還提到了“在這一艱難時刻，所有努力工作、為受害者提供支持的人”，教宗對他們致以感謝。最後，聖父教宗“為逝者祈禱，將他們託付給主基督，我們的希望”，他“由衷地為所有人祈求天主的安慰和支持”。

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