教宗感謝梵蒂岡職員的工作：你們如果有難處，要跟上司談

教宗方濟各接見在聖座、梵蒂岡城國政府和羅馬教區服務的職員，與他們互祝聖誕佳節愉快。教宗讚許他們藉著各自的職務，將基督帶給世人；同時也鼓勵職員如果有難處要跟負責的上司交談。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月21日在梵蒂岡保祿六世大廳歡喜地接見聖座、梵蒂岡城國政府和羅馬教區的職員及其家屬，與他們互祝聖誕佳節愉快。教宗感謝他們的工作造福梵蒂岡城國和普世教會。

「你們所做的事當然很多。經過梵蒂岡城國的街道和庭院，在聖座各部會的樓道和辦公室，以及不同的服務場所，都能感受到宛如身處在一個巨型的蜂巢裡。現在也有人正在為了這次聚會的順利舉行而工作，所以他們沒辦法過來。讓我們對他們說聲謝謝！」

如果有難處，要交談

教宗也敦促職員面對問題要進行對話，如果有難處要提出來跟上司談談，好能找出解決辦法。

「假如有人遇到特定的困難，請你們說出來，稟告負責的上司，因為我們希望能解決一切困難，而這能藉由對話達成。藉著對話才能解決困難，而非大吼大叫或沉默不語。始終要對話！」

職務上「不為人知的納匝肋」

教宗強調，在小小的梵蒂岡城國，職員們「與他人並為了他人，一起締造某件惠及眾人的事」。天主子耶穌也工作，祂為了愛我們「謙遜地在大聖若瑟那裡學習木工」。

「在納匝肋，很少人認識祂，幾乎沒人知道，但是在木匠的工坊，匠人們齊聚一堂並通過許多事，為世人的得救作出貢獻！你們可曾想過這點，天主的救恩得益於匠人的貢獻。同樣地，這為你們也是如此，你們藉著日常工作，在你們各自職務『不為人知的納匝肋』中，將基督帶給全人類，在世界各地廣傳天主的國。」

家庭是在愛內一同成長的團體

接著，教宗與他的職員們一起省思家庭的價值。有許多孩子同歡共樂的氣氛令人心曠神怡。教宗說：「你們要熱愛家庭。」家庭「建立在婚姻的基礎上，並且扎根於婚姻，那是創造生命」的地方，也是第一個團體。我們「從小在其中認識信仰，那必須傳遞的信仰，認識天主聖言和聖事」，也在那裡「學習互相照顧，並在每個年齡段在愛內一同成長」。

「因此，我鼓勵你們各位父母子女、祖父母和孫子孫女，始終團結一心、彼此緊密相連，依偎在上主身邊：尊重、聆聽和彼此關懷。」

關懷祖父母

隨後，教宗轉向為人父母者，鼓勵他們與孩子一同玩耍。談到祖父母，教宗要求不要忽視他們。

「你們去探望祖父母嗎？祖父母住在家裡，或是住養老機構，沒人去看他們？祖父母或許應該去住養老機構，但是你們要去探望他們！」

全家人同心合意祈禱

教宗給的另一個建議是要一同祈禱，特別是在聖誕慶節時期，團聚在馬槽前。

「少了祈禱，我們就無法前行，家庭裡也不例外。你們要教導孩子祈禱。關於這點，這幾天，我建議你們找時間一起在馬槽旁收斂心神，感謝天主賜下的恩典，並為將來祈求祂的庇佑，並在耶穌聖嬰前增進彼此的感情。」

歡聚時刻

講話結束後，教宗來到台下逐一問候在場眾人。他尤其與小孩子交談，送他們小點心和小玩具。他與人們握手，降福許多孩童，停下來與一些人簡短交談。最後，歡樂、活潑的孩童們將教宗團團圍住，拍了幾張團體照留念。

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