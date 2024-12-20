教宗接見公教進行會青年：你們也要在聖誕節注視受苦者

教宗接見公教進行會青年，互祝聖誕佳節。教宗鼓勵他們善度聖誕節，視聖誕節為“好消息”，每年都會給“靈魂和內心”帶來新穎事物。

（梵蒂岡新聞網）成為漁人的漁夫和知道如何感到驚訝，這是教宗方濟各12月20日在梵蒂岡接見公教進行會青少年時建議他們擁有的兩種態度。教宗在講話中特別強調，驚喜是迎接聖誕節的一種方式。聖誕節是“好消息”，每年都會給“靈魂和內心帶來新穎事物”。聖誕節不只是“豐盛的晚餐”、與家人團聚在一起的時刻，也是注視聖誕馬槽、去聖堂的時刻。教宗邀請說，在這樣的氛圍中，不能忘記最有需要的人和許多青少年，特別是烏克蘭青年。

公教青少年全力以赴向最有需要的人贈送禮物。教宗叮囑他們，要對那些不是那麼幸運的同齡人表現出友善的舉動，要更接近他們。“在你們看到有需要的孩童、有需要的人時，要用眼睛注視他們，在你們施捨時要碰觸他的手”。教宗提醒說，耶穌也是一位貧苦的人。

耶穌邀請祂的門徒成為漁人的漁夫，這並不意味著“捕獲”人。教宗解釋道，天主“尊重我們的自由”，“賜予所有人祂的愛和救恩，不求任何回報，不排除任何人”。基督“與我們分享祂是天父的愛子的喜樂”。“祂愛所有人，無限地去愛”，基督也願意讓我們認識天父，以便我們能和祂同享福樂。

關於驚喜，教宗表示，現今有些人不知道如何感到驚訝，看“一切都一樣，千篇一律”。相反地，在聖誕佳節的時刻，“街上都佈滿了燈光”，人們互相交換禮物，禮儀中有豐富的歌曲和音樂，然後是聖誕馬槽，“那裡有極大的驚喜！”那裡的“牧羊人、東方賢士，以及其他人物以驚訝的表情圍繞著岩洞，連動物和整個場景都彷彿在參加一場盛大慶典”。

教宗強調，驚喜絕不僅是聖誕節期間的特徵，因為生命是“一份非凡的禮物：我們每個人是獨一無二的，每一天都是特別的，就如真福阿庫蒂斯（Carlo Acutis）所說的，我們是‘原創的’，不是‘複製品’”。

最後，教宗說，讓我們學會感到驚訝，不要失去感到驚喜的能力。他強調聖誕節的真正意義，說：“這節日是我們信仰的根源。”

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