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教宗三鐘經：我們要學會對生命的恩典感到驚喜

教宗22日的主日誦念三鐘經活動，因他患感冒而改在聖瑪爾大之家舉行。他在省思當天福音內容時提到瑪利亞和依撒伯爾的會面。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各因患感冒，他是在他的寓所聖瑪爾大之家主持12月22日的主日誦念三鐘經活動。整個過程在聖伯多祿廣場的大螢幕上播放。教宗在活動中向信眾說，“非常抱歉，我無法和你們一起在廣場上。我正在好轉，需要謹慎”。接著教宗省思了當天福音記載的瑪利亞在天使報喜後去探望她年長的親戚依撒伯爾。那時瑪利亞“剛懷孕了耶穌、世界的救主”；依撒伯爾“儘管年事已高，卻懷有若翰，他將為默西亞預備道路”。

教宗指出，瑪利亞和依撒伯爾的那種幸福感看來似乎離我們很遠，這“兩位婦女經歷的如此大的奇跡，在我們的經驗中通常不會發生”。然而，她們的默觀必定有助於我們“認識”天主在我們左右，認識“祂的愛”。教宗提到意大利電視台《按照祂的肖像》節目中所用的一句“美好的”話：“沒有一個孩子是個錯誤。”

教宗勉勵道，“我們祝福母親們，我們為生命奇跡讚頌天主！”他提醒說，在公車上給孕婦留出位子是個“希望和尊重”的舉動，而且要“立刻”讓座給她們。

在聖誕節來臨之際，燈光、裝飾和音樂有助於營造“節日的喜樂氣氛”。教宗認為，我們也能在“每一次遇到懷抱孩子或懷孕母親”時找到喜樂。這種喜樂，在依撒伯爾高喊“在女人中你是蒙祝福的，你的胎兒也是蒙祝福的！”和瑪利亞回應說“我的靈魂頌揚上主”時表達了出來。

在教宗提到降福裝飾聖誕馬槽中的耶穌聖嬰態像的傳統時，他向廣場上的信眾提出幾個問題：“我們是否為天主降生成人、除了罪外分擔我們的一切感謝天主，也為我們的存在感謝天主？我有讚頌上主嗎？我祝福每個出生的孩子嗎？當我遇到一位‘懷孕的母親’時我是否有禮貌？我有支持和保護小生命自母胎中受孕起的生命的神聖價值？”教宗向眾人展示了他的耶穌聖嬰態像，這是聖菲的總主教贈送給他的，由厄瓜多爾原住民製作完成。最後，教宗祈求聖母瑪利亞，讓我們有能力“在新生命的奧跡前感到驚訝和感激”。

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2024 December 23, 12:34

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。