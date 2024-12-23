教宗三鐘經：我們要學會對生命的恩典感到驚喜

教宗22日的主日誦念三鐘經活動，因他患感冒而改在聖瑪爾大之家舉行。他在省思當天福音內容時提到瑪利亞和依撒伯爾的會面。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各因患感冒，他是在他的寓所聖瑪爾大之家主持12月22日的主日誦念三鐘經活動。整個過程在聖伯多祿廣場的大螢幕上播放。教宗在活動中向信眾說，“非常抱歉，我無法和你們一起在廣場上。我正在好轉，需要謹慎”。接著教宗省思了當天福音記載的瑪利亞在天使報喜後去探望她年長的親戚依撒伯爾。那時瑪利亞“剛懷孕了耶穌、世界的救主”；依撒伯爾“儘管年事已高，卻懷有若翰，他將為默西亞預備道路”。

教宗指出，瑪利亞和依撒伯爾的那種幸福感看來似乎離我們很遠，這“兩位婦女經歷的如此大的奇跡，在我們的經驗中通常不會發生”。然而，她們的默觀必定有助於我們“認識”天主在我們左右，認識“祂的愛”。教宗提到意大利電視台《按照祂的肖像》節目中所用的一句“美好的”話：“沒有一個孩子是個錯誤。”

教宗勉勵道，“我們祝福母親們，我們為生命奇跡讚頌天主！”他提醒說，在公車上給孕婦留出位子是個“希望和尊重”的舉動，而且要“立刻”讓座給她們。

在聖誕節來臨之際，燈光、裝飾和音樂有助於營造“節日的喜樂氣氛”。教宗認為，我們也能在“每一次遇到懷抱孩子或懷孕母親”時找到喜樂。這種喜樂，在依撒伯爾高喊“在女人中你是蒙祝福的，你的胎兒也是蒙祝福的！”和瑪利亞回應說“我的靈魂頌揚上主”時表達了出來。

在教宗提到降福裝飾聖誕馬槽中的耶穌聖嬰態像的傳統時，他向廣場上的信眾提出幾個問題：“我們是否為天主降生成人、除了罪外分擔我們的一切感謝天主，也為我們的存在感謝天主？我有讚頌上主嗎？我祝福每個出生的孩子嗎？當我遇到一位‘懷孕的母親’時我是否有禮貌？我有支持和保護小生命自母胎中受孕起的生命的神聖價值？”教宗向眾人展示了他的耶穌聖嬰態像，這是聖菲的總主教贈送給他的，由厄瓜多爾原住民製作完成。最後，教宗祈求聖母瑪利亞，讓我們有能力“在新生命的奧跡前感到驚訝和感激”。

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