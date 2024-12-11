教宗公開接見：希望不是空話，應予以散發和播種

教宗方濟各在公開接見活動的要理講授中，論述了“希望”的主題，以此結束關於“聖神與新娘。聖神引領天主子民與耶穌、我們的希望相遇”的系列。教宗指出，希望是“教會能給予全人類最美好的禮物”。

（梵蒂岡新聞網）“聖神是基督徒希望的源泉”，“如果教會是一隻船，聖神就是推動她的帆，使她在歷史的海洋中前行”。教宗方濟各12月11日在週三公開接見活動的要理講授中，向聚集在保祿六世大廳的信友們論述了“希望”的主題。這是教宗關於“聖神與新娘。聖神引領天主子民與耶穌、我們的希望相遇” 系列的最後一講。

教宗表示：“希望不是一句空話，也不是我們希望事情進展更好的模糊願望：希望是一種信念，因為相信天主既許必踐。因此，希望也被稱為超性德行，因為它是天主所賜予的，而且有天主做擔保。”

散發和播種希望

教宗解釋，希望“是一個非常活躍的德行”，幫助事情延續不斷。比利時司鐸及神學家康布蘭（José Comblin）是曾在巴西服務的傳教士，為窮人獲釋放奮鬥一生，於2011年去世。教宗引用這位神學家的一段話，“聖神是窮人呼喚的起源，是賜給那些沒有力量者的力量”，祂“引領受壓迫的人民為獲得解放和得以充分實現而奮鬥”。因此，有信仰的人必須培養及滋潤希望。”

“基督徒不能滿足於擁有希望；也必須散發希望，成為希望的播種者。這是教會能給予全人類最美好的禮物，尤其在船帆似乎全都要落下的時刻。”

愛是福傳最有效的形式

接著，教宗提到伯多祿宗徒對初期基督徒提出的邀請，“若有人詢問你們心中所懷希望的理由，你們要時常準備答覆，且要以溫和、以敬畏之心答覆”（伯前三15-16）。教宗闡明，這是因為“並非論據的力量能說服人，而是我們曉得投入其中的愛”，這是“福傳的首要且最有效的形式。它向所有人開放”。

聖神使基督在教會內臨在及行動

在關於“聖神與新娘”的17次要理講授之後，教宗援引《默示錄》在結束語中聖神和教會向復活的基督發出的呼求“請來吧！”（廿二17），以及初期基督徒的呼求“Maràna tha!”，即“主請來吧！”，指出“這個呼喚和所表達的期盼在教會內從未消失”。

除了“期待基督的最後來臨”，也“期盼祂在教會現世旅程的處境中繼續來臨”。但“請來吧！”也是教會對聖神的呼求，許多讚歌和祈禱就是一例。教宗在此作了總結。

“耶穌復活後，聖神是基督真正的‘另一個我’，也就是祂的代言者，使祂在教會內臨在並行動。是聖神‘宣告未來的事’，並使人渴望和期待這些事。這就是為什麼基督與聖神不可分離，在救贖工程中也是如此。”

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