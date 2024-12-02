教宗方濟各：不尊重宗教價值就會給世界帶來不容忍

教宗在向“所有宗教會議”研討會的與會者發表講話，強調在“不容忍和仇視”的全球背景下對話的價值。教宗指出，“基於差異”的歧視成了許多人的“日常經歷”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月30日接見了首屆“所有宗教會議”百年研討會的與會者。這場研討會的主題是“眾宗教一起促進更美好的人類”，聖座宗教交談部給籌辦單位提供了支持。教宗在講話中稱研討會的主題“的確很合乎時宜，對當今時代很重要”。

歧視和暴力成了許多人的“日常經歷”

教宗強調，“當今世界”實際上是“人與人、國與國之間不容忍和仇視事件日益增加”的場所。基於“源自不同的民族或社會、種族、膚色、語言和宗教”而產生的“歧視和排斥、緊張和暴力”現象，已成了“許多人和許多團體的日常經歷”。

人類“平等”且皆為“兄弟”

教宗提到阿布扎比《人類兄弟情誼文件》，指出在該文件中稱天主“創造的眾生都享有平等的權利、義務及尊嚴，並召叫他們彼此共處，有如兄弟”。

“相愛和互重”，所有宗教的共同真理

教宗強調，“相愛和互重”是“所有宗教”共同的“基本真理”。這些宗教教導人，“作為唯一天主的子女，我們必須彼此相愛、互相尊重，本著兄弟情誼和包容的精神尊重多樣性和差異，彼此關懷，並愛護我們的共同家園，即大地”。

同心協力，“扎根於各自的信仰”

教宗最後表示，從共同的特質“汲取”力量，不同宗教的代表能“同心協力，共建更美好的人類”，同時每個人都“牢固地”扎根於自己的“信仰”和“宗教信念”。

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