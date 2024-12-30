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教宗三鐘經：在家中不要只低頭看手機，而要彼此交談

教宗29日帶領信眾誦念三鐘經前著重談及納匝肋聖家，聖家是教導我們理解彼此聆聽的價值的榜樣。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於12月29日主日、聖家節在梵蒂岡宗座大樓的窗口主持三鐘經祈禱活動。他在唸經前的講話中，省思了當天福音的內容。福音記載說，耶穌十二歲時與若瑟和瑪利亞一起上耶路撒冷去過節。但回程時他們發現耶穌不見了，便折回耶路撒冷在聖殿裡找到祂，祂正與經師們交談。瑪利亞向耶穌說，她和祂的父親一直痛苦的找祂，而耶穌則用兩個問題回答祂的母親：“你們為什麼尋找我？你們不知道我必須在我父親那裡嗎？”

家庭中儘管有意想不到的問題和痛苦，但永遠不要沒有對話。教宗指出，聖家是個典範，因為聖家提醒我們溝通是多麼重要的一個元素。“你們知道納匝肋聖家為什麼是個典範嗎？因為聖家是一個對話、聆聽和交談的家庭。對一個家庭來說，對話是非常重要的一個元素！一個家庭如果沒有溝通就不是一個幸福的家庭。”

對話該當有另一個強大的盟友，就是說，不僅要有理解的能力，而且也要有聆聽的能力。教宗表示，“在家庭中，聆聽比理解更重要。聆聽是重視對方，承認他的存在和獨立思考的權利。子女需要這些。你們做父母的要好好想想。你們要聆聽孩子，他們需要被聆聽”。

在這聖誕期，許多家庭都會團聚在餐桌前。教宗提醒說，用餐時是“對話和聆聽的”特殊時刻。“一起在餐桌前談話是多麼美好的事。這會解決許多問題，特別是將幾代人連結在一起：孩子與父母交談，孫子孫女與祖父母交談……永遠不要封閉自己，或者更糟的是，只低著頭看手機。不能如此。交談、互相聆聽，這是對人大有裨益和使人成長的對話！”

最後教宗說，“如果有時在家中出現我們彼此不理解的情況時，我們不要感到驚訝。當這種事發生的時候我們要問問自己：我們之間是否彼此聆聽過？我們面對問題時是相互聆聽還是保持沉默？有時是憤恨、有時是傲慢？我們有花一些時間來對話嗎？”教宗解釋道，“今天，我們從聖家學到的是彼此聆聽”。

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2024 December 30, 11:58

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。