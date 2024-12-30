教宗三鐘經：在家中不要只低頭看手機，而要彼此交談

教宗29日帶領信眾誦念三鐘經前著重談及納匝肋聖家，聖家是教導我們理解彼此聆聽的價值的榜樣。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於12月29日主日、聖家節在梵蒂岡宗座大樓的窗口主持三鐘經祈禱活動。他在唸經前的講話中，省思了當天福音的內容。福音記載說，耶穌十二歲時與若瑟和瑪利亞一起上耶路撒冷去過節。但回程時他們發現耶穌不見了，便折回耶路撒冷在聖殿裡找到祂，祂正與經師們交談。瑪利亞向耶穌說，她和祂的父親一直痛苦的找祂，而耶穌則用兩個問題回答祂的母親：“你們為什麼尋找我？你們不知道我必須在我父親那裡嗎？”

家庭中儘管有意想不到的問題和痛苦，但永遠不要沒有對話。教宗指出，聖家是個典範，因為聖家提醒我們溝通是多麼重要的一個元素。“你們知道納匝肋聖家為什麼是個典範嗎？因為聖家是一個對話、聆聽和交談的家庭。對一個家庭來說，對話是非常重要的一個元素！一個家庭如果沒有溝通就不是一個幸福的家庭。”

對話該當有另一個強大的盟友，就是說，不僅要有理解的能力，而且也要有聆聽的能力。教宗表示，“在家庭中，聆聽比理解更重要。聆聽是重視對方，承認他的存在和獨立思考的權利。子女需要這些。你們做父母的要好好想想。你們要聆聽孩子，他們需要被聆聽”。

在這聖誕期，許多家庭都會團聚在餐桌前。教宗提醒說，用餐時是“對話和聆聽的”特殊時刻。“一起在餐桌前談話是多麼美好的事。這會解決許多問題，特別是將幾代人連結在一起：孩子與父母交談，孫子孫女與祖父母交談……永遠不要封閉自己，或者更糟的是，只低著頭看手機。不能如此。交談、互相聆聽，這是對人大有裨益和使人成長的對話！”

最後教宗說，“如果有時在家中出現我們彼此不理解的情況時，我們不要感到驚訝。當這種事發生的時候我們要問問自己：我們之間是否彼此聆聽過？我們面對問題時是相互聆聽還是保持沉默？有時是憤恨、有時是傲慢？我們有花一些時間來對話嗎？”教宗解釋道，“今天，我們從聖家學到的是彼此聆聽”。

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