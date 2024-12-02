教宗三鐘經：在恐懼和艱難中，將臨期是寶貴時機

教宗1日在主持三鐘經祈禱活動時，邀請信友們面對焦慮和虛假信念，每個人和全世界都要在悲慘時刻“抬起頭”走向耶穌接受希望，不要被悲傷壓垮。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於12月1日將臨期第一主日在梵蒂岡宗座大樓帶領聚集在聖伯多祿廣場上的信眾和朝聖者誦念三鐘經。他在念經前的講話中省思了當天福音的內容。

當天的福音記述充滿了宇宙的混亂和痛苦焦慮，教宗指出，即使在這種情況下，耶穌也沒有忘記對祂的門徒說“希望的言語”：“你們應當挺起身來，抬起你們的頭，因為你們的救援近了。”教宗說：“師父的擔憂是，他們的心不要變得太沉重，應警醒等待人子的來臨。耶穌的邀請是這樣的：高高地抬起頭來，保持一顆無憂無慮和醒寤的心”。

教宗接著指出，事實上，許多與耶穌同時代的人，面對“在他們周圍發生的災難性事件，迫害、衝突、自然災害，他們陷入痛苦之中，認為世界末日即將來臨”，“他們的心因恐懼而變得沉重”。

然而，耶穌希望“他們擺脫目前的焦慮和虛假信念”，指出如何“保持內心清醒”，如何從天主的計劃中解讀事件，“救贖工程”也在“歷史的最悲慘事件中”。為此，教宗解釋說，耶穌建議他們“將目光轉向天國，以瞭解地上的事”。

教宗在此邀請我們將耶穌的建議作為對我們的建議，為的是“不要讓心變得沉重”。“我們所有人，在生命的很多時刻都會問自己：如何才能有一顆‘無憂無慮’的心、一顆警醒的心和自由的心？一顆不被悲傷壓垮的心？悲傷是不好的事”。

教宗希望我們“相信”耶穌的愛，“祂願意拯救我們”，在我們生命的每個境況中“接近”我們。“那麼，我們問問自己：我的心因恐懼、擔憂和對未來的憂慮而變得沉重嗎？我是否以天主的眼光、在祈禱中以更廣闊的視野來看待日常生活中的事件和歷史事件？還是讓自己灰心喪氣？”最後教宗說，願從今天開始的將臨期能成為“一個寶貴的時機”，讓我們的目光仰望“使心靈輕鬆”並“在旅途中支持我們的”那一位。

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