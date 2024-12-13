聖座新聞室介紹教宗方濟各的科西嘉之旅

教宗方濟各將於12月15日展開他的第47次國際牧靈訪問，前往科西嘉。他要參加地中海民眾宗教情愫大會，並會見當地聖職人員和信眾。

（梵蒂岡新聞網）一方面是民眾的宗教情愫、普通人的信仰，表現在朝聖活動、在朝聖地的敬禮行動，以及傳統歌曲和祈禱上；另一方面是地中海的挑戰、戰爭的聲響，以及把「我們的海」（Mare Nostrum）變成露天墳場的移民悲劇：這些是教宗方濟各第47次國際牧靈訪問的兩大元素。他將於12月15日前往科西嘉，也就是拿破崙的出生地，進行不到12個小時的閃電之旅，並且與法國總統馬克龍進行大約40分鐘的面對面會談。

首位訪問阿雅克肖的教宗

這也是首次有一位教宗造訪阿雅克肖這座城市，雖然此前龍卡利（Angelo Roncalli），也就是後來的若望廿三世曾於1952年以聖座駐法國大使的身份踏足過這座島嶼。聖座新聞室主任布魯尼在記者會上提到了聖若望廿三世教宗的那次旅行。

談到即將展開的牧靈訪問，布魯尼說：「教宗要去那裡會見該島的基督徒，參加有關民眾宗教情愫的會議。」這場為期兩天的會議由阿雅克肖教區主教布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）樞機籌辦。

屆時，教宗要向超過400名與會者發表講話。他們當中有法國、意大利和西班牙等地中海國家的主教、學者及代表。

有關地中海民眾宗教情愫的會議

教宗此行將舉行三個主要活動。他的專機將於15日主日早晨7點45分從羅馬達芬奇機場起飛，經過一個小時又15分鐘的航程後抵達阿雅克肖。

他將在機場受到法國內政部長、歐洲和外交部長等人的歡迎，四名青年要向教宗獻花。在機場演奏國歌、軍樂，介紹雙方代表團並與部長舉行私下會晤後，教宗要乘車前往阿雅克肖會議展覽中心出席會議。

途中，他會在聖若翰洗禮池短暫停留，這個洗禮池可追溯至公元六世紀，但在2005年的停車場挖掘工程中才重新出土。

教宗的首篇講話將在展覽中心發表，「地中海的危機可能也會在會場內迴盪」。在會場外，教宗方濟各將問候一些釋放彩色氣球的青年。

會見聖職人員、主持千人彌撒

隨後，教宗將乘車前往聖母升天主教座堂，在這座文藝復興晚期的建築內會見司鐸、修會會士、度奉獻生活者和修生。在孩童獻歌、信眾獻花、互相問候及教宗降福後，現場眾人將一起頌念《三鐘經》。

中午時分，教宗將在主教府稍作休息，直到下午2點45分為止。屆時，教宗將穿越人潮，前往奧斯特利茨廣場。那個大廣場曾經是拿破崙兒提時代玩樂的地方，現在是教宗這次奉獻感恩祭的場地，預計將有7千人到場參禮。除了講道外，有鑒於行程即將結束，教宗也會發表感謝詞。

最後，教宗將於大約傍晚5點30分在機場與馬克龍私下進行會談。目前沒有安排其它與國家元首的會晤。

機上記者會

從科西嘉返回羅馬的航程大約50分鐘，教宗預計於當晚7點05分抵達羅馬達芬奇機場。在這次短暫的旅行中，教宗預計會依照慣例與同飛機的大約80名記者舉行記者會。布魯尼表示，時間應該來得及，不過本次機上記者會的時間會比往常的來得短。

出訪的理由

被問到教宗此行的「真實動機」，布魯尼解釋道，「教宗對民眾敬禮和宗教情愫等主題的關注廣為人知，而且他旅行時到訪了很多的朝聖地，由此可見一斑」。再者，教宗也很關心地中海的主題。「這兩個主題緊密相連」。

此外，聖座新聞室主任也宣布，聖座聖璽最高法院院長曼貝蒂（Dominique Mamberti）樞機也在教宗隨行人員的行列中。這位出生在摩洛哥的法國裔樞機，晉鐸時加入的正是阿雅克肖教區。

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