教宗方濟各：教會是移民溫暖的家

教宗接見西班牙菲律賓團體的代表。25年前，菲律賓人堂區在巴塞羅那建立。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月16日接見了在西班牙菲律賓團體的代表，他們在巴塞羅那的堂區以始胎無染原罪和聖李樂倫（Lorenzo Ruiz）命名。

這個菲律賓人堂區在25年前建立，菲律賓人團體願意與教宗分享這個週年紀念日。教宗說，這讓他想到很多移民，“他們不但沒有找到溫暖和款待的家，反而遇到了無數的困難和不被理解”。

當不同文化融合在一起時，會出現一個“溫暖和款待的家”，這個家就是教會。接著，教宗指出，菲律賓的聖人李樂倫的一生與聖座福音傳播部初傳福音和新建地方教會部門代理部長塔格萊樞機一生，都體現了這一點。“事實上，聖李樂倫的家庭，就如塔格萊樞機的家庭那樣，有中國和菲律賓血統，以及使他獲得信仰的西班牙文化，這些給他創造了卓越的多元化生活環境’”。

會見結束時，教宗回顧了他於2015年在菲律賓進行牧靈訪問時“美好回憶”，“有七百萬人參加了在馬尼拉舉行的彌撒”和在塔克洛班舉行的彌撒：當時“刮著風下著雨，我們必須迅速地離開，因為風暴就要來到，不然，我們就無法避免暴風雨的襲擊”。教宗最後說，“菲律賓人是有信德的男女。你們中的一些人在梵蒂岡工作，他們表現的信德和所作的見證都非常棒。”

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