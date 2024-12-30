教宗致函BBC專題節目：以希望的目光默觀世界

在英國廣播公司“Thought of Day”專題節目發表的一則音頻訊息中，教宗方濟各勉勵眾人不要帶著“悲觀和屈從”的態度看待未來，卻要始終選擇愛的道路，以“希望的親切目光”來默觀這個世界。

（梵蒂岡新聞網）“一個充滿希望與親切的世界是更美好的世界。一個滿懷信心地展望未來，以尊重和同理心對待他人的社會是更人性化的社會”。因為希望與親切“關乎福音的核心，為我們的行為指明方向”。教宗方濟各於12月28日上午向英國廣播公司（BBC）的聽眾們如此談到。教宗的音頻訊息可在“Thought of Day”專題節目中收聽。正如2021年10月在蘇格蘭格拉斯哥舉行聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）第26次締約方會議（COP26）期間一樣，教宗的訊息再次通過英國廣播公司播送。

不屈服於戰爭、暴力和社會不公所帶來的沮喪

正逢聖誕之際，邁入希望的禧年，羅馬主教藉此機會勉勵眾人成為“希望的朝聖者”，不抱著“悲觀和屈從”的態度去看待未來。“戰爭、社會不公以及我們每天經歷的多種形式的暴力，不應讓我們陷入懷疑與沮喪的誘惑之中。

透過希望的親切目光看待世界

因此，我們要做的選擇是愛，因為愛讓我們的內心愈加熾熱和自信。事實上，那些心懷愛意的人，“即便身處窘境，也始終以希望的親切目光默觀世界”。

踐行謙卑，以開啟對話

教宗方濟各提到，親切“不是一種外交策略”，也“不是為了保障社會和諧或獲得利益而遵循的表面行為”。相反，它是一種“愛的形式，能夠讓我們敞開心扉接納他人，並幫助所有人變得更加謙卑”，即具備那種“促進對話、有助於克服誤解、萌生感激之情”的謙卑。歸根結底，正如英國作家切斯特頓（Gilbert Keith Chesterton）所說的那樣，教宗提醒我們，“帶著感激之心對待生活中的事物，而不是认为它们的出现是理所當然的”。

將親切作為一種關係形式

教宗的音頻訊息以“希望的祝福”作為結尾，祝願人們在禧年期間可以“將親切作為一種愛的方式來與他人交往”，給這個世界帶去“和平、兄弟情誼和感恩”。

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