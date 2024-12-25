教宗方濟各2024年聖誕子夜彌撒講道：希望永不落空

（梵蒂岡新聞網）“今夜，希望之門向世界敞開；今夜，天主對每個人說：“你也存有希望！”為我們每一個人都存有希望。”這是教宗方濟各於12月24日聖誕子夜彌撒講道的核心內容。教宗也提到這個時代的許多荒蕪：“我們想到戰爭、槍擊下的兒童、遭炸彈的學校或醫院。”

以下是教宗方濟各2024年聖誕子夜彌撒講道全文：

上主的天使，身披光明，照亮黑夜，向牧羊人傳遞好消息：“我給你們報告一個為全民族的大喜訊：今天在達味城中，為你們誕生了一位救世者，祂是主默西亞。”（路二10-11）在貧窮人的驚嘆與天使的歌聲中，天空向大地敞開：天主成了我們中的一員，為了讓我們像祂一樣，祂降臨到我們中間，為提升我們，將我們帶到天父的懷抱。

姐妹們和弟兄們，這就是我們的希望。天主是厄瑪奴耳，“天主與我們同在”。那無限偉大的天主變得微小；那神聖的光輝在世界的黑暗中閃耀；天上的光榮在大地彰顯，如何呢？透過一個嬰孩的柔弱。如果天主到來，我們的心也如同貧寒的馬槽，那麼我們可以說：希望沒有破滅，希望活著，永遠充滿我們的生命！希望永不落空。

姐妹們和弟兄們，隨著聖門的開啓，我們開始了一個新的禧年：我們每個人都可以進入這恩寵宣告的奧秘。今夜，希望之門向世界敞開；今夜，天主對每個人說：“你也存有希望！”為我們每一個人都存有希望。姐妹們和弟兄們，但你們不可忘記，天主寬恕一切，天主永遠寬恕。你們對此不可忘記。這是懂得將寄望於上主的方式。

為了迎接這個恩典，我們蒙召以白冷城牧羊人的驚嘆走上我們的旅程。福音記載，他們聽到天使的報告後，“急忙去了”（路二16）。這個指引就是重新發現失去的希望、在我們心中重燃希望、在我們這個時代與世界的荒蕪中播撒希望：急忙前去。在這個時代有許多荒蕪。我們想到戰爭、槍擊下的兒童、遭炸彈的學校或醫院。不要耽擱，不要松懈，要讓自己被這喜訊所吸引。

急忙前去，我們去見那為我們誕生的上主，帶著輕盈和清醒的心，準備好與祂相遇，使我們能將希望在生活的每個境況中表達出來。這是我們的任務：將希望在生活的每個境況中表達出來。因為基督徒的希望不是一種被動等待的美好結局，不是一部電影的美滿結局：是天主的許諾，要我們在此時此地，在這片受苦呻吟的土地上予以接納。因此，這個希望要求我們不遲疑，不陷入習以為常的束縛，不停留在平庸和懶惰中；正如聖奧斯定所說，它要求我們對那些不對勁的事物心生反感，有勇氣去改變它們；它要求我們成為尋求真理的朝聖者，永不疲倦的夢想家，因來自天主的夢而不安，這是夢想一個新世界，由和平與正義來統治。

我們要學習、再學習牧羊人的榜樣：這個夜晚誕生的希望，不能容忍那些安於舒適生活的懶惰與不思進取。我們中的許多人都如此，我們有安於舒適生活的危險；希望則是不接受那些因害怕有損自己而不敢失去平衡的虛偽謹慎，以及那些只顧自己、精於算計的態度；這希望與心安理得的人是不相容的，他們面對惡行和最貧窮者受到的不義卻默不做聲。相反，在呼籲我們耐心等待那正在萌芽和成長的天國的同時，基督徒的希望要求我們今天就通過我們的責任，不僅我們的責任，還有我們的同情心，大膽地提前實現這個許諾。在此，也許詢問自己的同情心對我們有益：我有同情心嗎？我曉得與人分擔痛苦嗎？我們要思考這些。

回顧我們如何常常安於現狀，適應這個世界的思維方式，一位了不起的神父兼作家為聖誕這樣祈禱：“上主，我向祢請求一些折磨、一些不安、一些悔惱。在這聖誕日，我願意自己是一個不滿足的人。高興，卻不滿足。高興是因祢所做的一切，不滿足是因我沒有作出回應。上主，請除去我們那些虛假的安寧，並在我們那總是太滿的‘馬槽’裡放入一大把刺。請在我們心靈深處植入一些對其他事物的渴望”（亞歷山德羅·普龍扎托，《聖誕九日敬禮》）。渴望其他的事物。不要靜止不動。我們不要忘記，靜止的水是最先腐臭的。

基督徒的希望正是這“其他事物”，要求我們“急忙前去”。作為上主的門徒，我們受邀在祂內找到我們最大的希望，並有如光明的朝聖者，毫不拖延地將這份希望帶到世界的黑暗中。

姐妹弟兄們，這就是禧年，這就是希望的時期！它邀請我們重新發現與上主相遇的喜悅，召喚我們在靈性上更新，並且要求我們投身於世界的改變，使這時期真正成為一個喜樂的時期：成為我們大地母親，那片被利潤邏輯摧殘的土地的喜樂時期；成為那些承受不公債務重壓的貧困國家的喜樂時期；成為所有仍受新舊奴役束縛的人的喜樂時期。

這是我們每個人的恩賜和責任，把希望帶到已經失去希望的地方：把希望帶到生命受創的地方，帶到被辜負的期待中，帶到破碎的夢想裡，帶到讓人心碎的失敗之中；帶到疲憊不堪、支撐不住的人身上，帶到感到被擊敗的憂苦孤獨中，帶到被深刻撕裂的心靈痛苦中；帶到囚犯那漫長空虛的日子中，帶到貧困者狹窄寒冷的房間裡，帶到被戰爭和暴力褻瀆的地方。把希望帶到那裡，在那裡播種希望。

禧年開啓了，這是為將希望、福音的希望、愛的希望和寬恕的希望賜予每一個人。

我們回到馬槽前，我們注視馬槽，注視天主在嬰孩耶穌面容上顯露的溫柔時，我們不禁自問：“我們的心中有這種期待嗎？我們的心中有這種希望嗎？……默觀這份戰勝我們的疑慮、戰勝我們的恐懼的天主慈愛，我們也在默觀期待我們的巨大希望。……願這份希望的願景照亮我們每日的行程。”（馬蒂尼樞機，《聖誕講道》，1980年）

姐妹、兄弟們，今晚天主心中的“聖門”為你而敞開。耶穌，“天主與我們同在”，為你、為我、為我們、為每一個男人和女人降生。你要知道，與祂同在，喜樂綻放；與祂同在，生命改變；與祂同在，希望永不落空。

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