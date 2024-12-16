桑圖神父：教宗在科西嘉島讓我們感受到天主愛我們

新慕道團體司鐸桑圖談教宗15日主日在科西嘉島的訪問。他說，教宗來這裡，讓我們感受到天主愛我們。

（梵蒂岡新聞網）教宗於12月15日將臨期喜樂主日訪問法國科西嘉島。對教宗此行，新慕道團體桑圖（Biasgiu Santu）神父向本新聞網表示：“這是個極大的喜樂，這真的是上主探訪祂的子民，科西嘉島居民。大家一起喜樂，這是非常美好的事。我們看到教宗很開心，他已經跟上了這裡的‘節奏’，一切都比較慢，比較輕鬆。我們非常高興！”

教宗在講話中提到民間敬禮是有助於教會和當局之間對話的工具，並指出這一進程在科西嘉島已經開始，該島為歐洲是個好榜樣。桑圖神父說，“在科西嘉，於1901年將聖堂歸還給國家時，市長們不想將聖堂再給市鎮府，因為‘聖堂是我們的，是我們的家，是我們共同的家’。市長、司鐸……我們在這裡都是弟兄姐妹，我們一起跟隨上主。這是一種大家在同一個水平上的政教分離，是一件非常容易做得到的事”。

教宗接見司鐸時強烈邀請他們要寬恕。對此，桑圖神父說，“這是一種提醒，聽到我們要更加彼此相愛、更多的寬恕，這總是好的。我們這裡，我們有很多有創傷的人，因此，教宗籲請我們將無限仁慈帶給他人是很重要的，這對我們也大有裨益”。

當被問到教宗來訪對科西嘉的影響時，神父表示，“我不知道，但肯定的是，會有令人驚奇的事發生。兩年前，教宗給予了我們一位樞機，這給所有的人帶來了極大的喜樂。我們感到被愛，感到天主愛我們。今天教宗來到科西嘉，令我們更加感受到天主的愛，我們得到的這愛我們還不知道如何把它‘爆發’出來。這肯定會是件奇妙的事”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html