教宗方濟各：窮人等不及了

教宗在本月17日誦念三鐘經後提到世界窮人日，他感謝所有為經濟最拮据的人推動關懷活動的教區和堂區。念經後，教宗來到保祿六世大廳與1300名貧困者共進午餐。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於11月17日主日、世界窮人日帶領信眾誦念《三鐘經》後，感謝那些在不同教區和堂區為經濟最拮据者推動關懷活動的人。本屆第八屆世界窮人日的主題是“窮人的祈禱直達上主”（參閱：德廿一6）。

教宗說，“在這一天，我們也要記得所有道路上交通事故受害者：我們為他們和他們的家人祈禱，努力預防事故發生”。教宗接著說：“我要問一個問題，每個人都可以問問自己：我有把自己也需要的東西給窮人嗎？當我施捨時我有碰觸窮人的手嗎？親愛的弟兄姐妹們，我們不能忘記窮人等不及了！”

與貧困者共進午餐已成了教宗在世界窮人日的一項慣例，當天他同1300人共享午餐。這次的午餐由意大利紅十字會供應，紅十字會的大約340名義工在餐中服務。

教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機籌備了這次午宴聚會，他向本新聞網解釋，教宗不斷重複這個舉動，是為了仿效耶穌，“恢復人們的尊嚴”。意大利紅十字會每天分發食品，幫助無家可歸者，以滿足很多人的需要和需求。紅十字會主席瓦拉斯特羅（Rosario Valastro）強調了簡單事物和小小舉動中的美好價值。

當天的菜單中，有意大利蔬菜千層麵、菠菜和奶酪牛肉丸子、土豆泥、水果和甜點。餐會結束時，向每個人分發了由聖味增爵大家庭提供的背包，裡面有食品和個人衛生用品。在世界窮人日到來之際，聖伯多祿廣場柱廊下的“慈悲之母”診所於本月11日至16日，為大約1千名貧困者提供了義診。

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