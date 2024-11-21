教宗宣布阿庫蒂斯和弗拉薩蒂的封聖日期

教宗方濟各在週三公開接見活動結束之際，公布兩名年輕平信徒明年要榮列聖品的日期：阿庫蒂斯的典禮落在禧年青少年慶典期間，弗拉薩蒂則是在禧年青年活動上。教宗同時也宣布將於明年2月3日在梵蒂岡舉行世界兒童權利大會。

（梵蒂岡新聞網）千禧少年阿庫蒂斯（Carlo Acutis）和青年學子弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）將在禧年期間榮列聖品：前者是在4月25日至27日禧年青少年慶典期間，後者是在7月28日至8月3日的禧年青年活動上。教宗方濟各11月20日在週三公開接見活動結束之際予以公布，聚集在聖伯多祿廣場上的成千上萬信友立刻投以熱烈的掌聲。

當天公開接見活動的參與者包括了一場盛會的籌備委員會成員，即2月3日將在梵蒂岡舉行的世界兒童權利大會，主題是「讓我們激勵兒童並保護他們」。屆時將有許多國家的專家和相關人士出席會議。適逢維護兒童和青少年的國際日，教宗一宣布這項消息，現場也響起了如雷的掌聲。

教宗說：「這將是個分辨新途徑的良機，旨在援助、保護數以百萬計的孩童，他們依然生活在不穩定的條件下，沒有權利，遭受剝削和虐待，忍受戰爭的悲慘後果。」

在梵蒂岡的維護兒童權益活動

教宗說：「有一群孩子正在為這個日子做準備。謝謝你們大家正在做這件事！」教宗邊說邊指向一群頭戴黃色帽子、手持標語的孩童。

教宗的話音一落，就有一個小女孩率先奔向教宗。教宗笑著說：「看看，有個勇敢的⋯⋯現在，大家都過來吧！」於是，一整群孩子全部跑向教宗，代表他們的同齡人向教宗表達感謝。

封聖大典日期揭曉

教宗跟孩子們逐一握手問候，一起合影留念後，公布了兩位青年封聖的日期。他說：「明年，在禧年的兒童與青少年慶典上，我將冊封真福阿庫蒂斯為聖人；明年在禧年的青年活動期間，我要將真福弗拉薩蒂列聖品。」

今年5月23日，教宗方濟各批准了阿庫蒂斯列聖品的法令。在7月1日的樞密會議上，教宗宣布阿庫蒂斯列品的確切日期有待確定。

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