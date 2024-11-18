教宗敦促修生：進入人生苦難的牢籠

教宗方濟各11月16日接見了從西班牙而來的修生，期勉他們避免「物質權勢或掌聲」，卻要致力於「勇敢、無私且不倦」地將天主的仁慈帶給人們。

（梵蒂岡新聞網）「你們要進入牢籠」，不僅是進入政府設立的監獄，「給那裡的服刑人帶去安慰的油和希望的酒」，更要進入「所有囚禁我們社會男女的牢籠」，例如：那些造成剝削和灰心，並且忽視和遺忘天主的意識形態及道德觀。教宗方濟各11月16日在梵蒂岡接見西班牙潘普洛納教省總教區境內的修生，對他們表達這個期許。教宗告訴他們，修院是個學習救贖重要性的地方，並要效法救贖主耶穌的榜樣。

以探望服刑人為優先任務

教宗再三鼓勵修生去探望服刑人，投入監獄牧靈工作。貝爾格里奧表示，自從晉牧主教以來，他每逢聖週四都會探望服刑人，為他們施行濯足禮，因為「他們是最需要我們濯足的人」。

教宗回憶道，有一次他在女子監獄施行濯足禮，正要起身走到下一個人面前時，那名婦女抓住了他的手，在他耳邊說：「神父，我殺了我的兒子。」教宗強調，內心的起伏影響到服刑人的良知。因此，教宗勸勉修生們「成為神父後要去監獄，以此為優先任務」。

教宗進一步指出，監獄不僅是個建築群，更涵蓋了所有在心理、情緒和精神上可以囚禁人的一切。

司鐸受祝聖「是為了讓被囚禁的人，讓那些被禁錮而不自知的人重獲自由（參閱：路四18）。他們被許多事物禁錮：文化、社會、惡習和隱而不見的罪」。

順從聖神

教宗接著提到聖史路加對預備未來司鐸的省思（參閱：路四）。它鼓勵我們不要害怕誘惑，不以自我為中心，不要尋求「物質權勢或掌聲」；相反地，卻邀請我們「順從聖神」，「進入曠野去與天主相遇」，「空虛自我」。

在《路加福音》的同一章中，耶穌回到納匝肋，「意識到在世人眼中，他只不過是若瑟的兒子，跟我們一樣」（路四22）。為此，教宗敦促修生們切莫忘記自己的根基，不可忘記自己是「子民的兒子」。

在使徒工作上，我們不可把自己與子民區分開來，更不可以把他們當成局外人或敵人，因為在天主的眼中，我們都是祂的子女。而且，當我們注視我們的弟兄姊妹時，就會認出那份領受上主聖寵的意願。

不知疲倦地廣傳仁慈

此外，教宗也引用了《馬爾谷福音》，指出耶穌見到人們心硬而感到悲傷（三5），他們不理解耶穌治癒一名被病魔纏身多年的婦女的殷切態度（路十三16）。

教宗最後囑咐修生們「隨時準備好降福，使人重獲自由」。「你們要勇敢、無私且不倦地傳揚天主的仁慈。」

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