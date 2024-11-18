教宗叮囑意大利青年：不可從人生中退休，卻要不停夢想

教宗方濟各接見意大利全國青年委員會成員，敦促年輕人在社會上作希望的見證人和改變的實行者，積極地團結互助，為沒有聲音的人發聲。

（梵蒂岡新聞網）「不可從人生中退休，不要讓任何人偷走你們的希望，因為望德絕不叫人蒙羞！」教宗方濟各11月16日如此勉勵意大利全國青年委員會代表團，那是一個代表青年與公共機構對話的諮詢團體。

在該委員會成立20年之際，教宗方濟各在梵蒂岡接見其成員。教宗當天的講話著重於希望，即2025禧年的主題，視之為青年的重要態度，以及參與及社會變革的驅動力。

最新的調查顯示，當今意大利青年最認同的態度是希望。教宗從這項研究出發，表示意大利青年可以成為「希望的工匠」，因為他們「擁有夢想的能力」；相反地，許多「失望的人對未來抱持懷疑和悲觀的態度」。

為沒有聲音的人發出聲響

教宗鼓勵該委員會在團結和包容的價值觀啟發下，在許多協會之間建立「網絡」，促使青年積極參與社會議題，並且發出聲響，為社會上沒有聲音的人和受排斥的人發聲。

教宗深知這是個艱鉅的任務，因為今天的青年面臨諸多挑戰，例如失業、家庭、教育、環境等問題，以及與新科技有關的風險。這些導致青年暴力和自殺現象。

為了解決這些問題，教宗再次為教育聯盟發出呼籲。「我們需要『教育村』，在多元中一起努力建設一種心胸開闊且有人情味的關係網絡」。

為生命的美好與新意作見證

教宗接著鼓勵青年「為生命的美好與新意作見證」，投身於愛、無私奉獻，以及增進社會團結。

「發現、展現並強調這份美，意味著為社會團結和相遇文化打下基礎。」

照顧老幼

此外，教宗也邀請年輕人多花時間與兒童和老人在一起，為這些在現代社會常被忽視的群體促進溫柔與慈愛。在現代社會裡，「兒童在成長過程中缺乏慈愛，老人被送去養老院等死」。

不要害怕

面對人生中的重重挑戰和困境，教宗鼓勵青年「不要害怕」。「即使面對衝突，也不要怕」，因為「衝突幫助我們成長」。

教宗最後將在場青年託付於真福弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati），勉勵他們從他為福音作見證的勇氣和喜樂中汲取靈感。

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