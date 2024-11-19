教宗敦促G20：為根除世界飢餓，應立即採取果斷的行動

在巴西主辦20國集團峰會之際，教宗方濟各致函巴西總統，籲請立即共同努力根除世界上的飢餓和貧困。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各呼籲眾人關注世界飢餓這件可恥的事。由於當今世界的武裝衝突，以及巨額經費投注在軍備上，而非幫助世界上得不到糧食或足夠營養的30億人果腹充飢，這使得飢餓的問題雪上加霜。

在巴西於11月18日至19日舉辦20國集團峰會期間，教宗致函主辦國巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），聖座國務卿帕羅林樞機宣讀了這封信函。

為更美好的世界作貢獻

教宗在信函中首先祝賀巴西以20國集團輪值主席國的身份舉辦本屆峰會。他向所有與會者表達問候和期盼，願他們的討論和成果能在建設更美好的世界及後代子孫的繁榮未來方面真正作出貢獻。

根除世界飢餓這件可恥的事

教宗強調，當務之急是要根除我們世界上的飢餓，因為數以百萬計的人持續忍飢受餓、因此喪生，同時卻有成噸的糧食被丟棄。教宗引用他的通諭《眾位弟兄》，稱飢餓問題是「名副其實的可恥的事」、「飢餓問題是罪行」、「糧食是不可剝奪的權利」。

遏止戰爭，締造持久的和平

教宗指出，這些問題的根源是戰爭、衝突，以及存在已久的不公義。重要的是找出新的方法「在所有衝突相關地區達成穩定且持久的和平，以恢復那些受影響的人的尊嚴」。戰爭所造成的死亡和毀滅也助長了飢餓和貧困，在供應鏈斷裂和巨額經費投注於軍備的情況下，即使是遠離衝突的地方也深受其害。

應對飢腸轆轆的悲劇

今天叫人深感擔憂的是，世人還沒找到辦法來解決飢腸轆轆的悲劇。社會的「默默接受」是「可恥的不義和嚴重的冒犯」，尤其是有些人通過放高利貸或貪婪行徑，造成他們的弟兄姊妹食不果腹。這是在「犯謀殺的罪行」（參閱：《天主教教理》，2269號）。因此，教宗強調，我們應當「不餘遺力地幫助人們擺脫貧困和飢餓」。

貧困製造飢餓危機

社會與經濟上的不公義使飢餓的狀況火上澆油。貧困促使「充斥在我們全球社會中的經濟和社會不平等」陷入惡性循環。

「因此，顯然必須立即採取果斷的行動來剷除飢餓與貧困的禍患。如此的行動必須要同心協力進行，整個國際社會都要參與其中。」

有效的措施需要「政府、國際組織和全社會的具體承諾」。這些措施包括取得基本物資、公平地分配生活必需物資，尊重「天主賜給每個人的人性尊嚴」。

抵拒糧食浪費

此外，教宗也鼓勵眾人要齊力應對糧食浪費這件可恥的事。即使是今天，也有足夠的糧食來餵飽每一個人，但出於種種原因，糧食的分配並不公平。為了努力應對這些挑戰，需要「長遠的願景和策略，需要實際消除營養不良的情況」。

為此，教宗表示支持全球對抗飢餓與貧困聯盟（Global Alliance Against Hunger and Poverty），稱該聯盟在應對飢餓和貧困問題上能發揮關鍵作用，並且有助於落實聖座長期提倡的「將目前用於武器的經費和其它軍事開支，改為投入應對飢餓和促進最貧困國家發展的全球基金」。

避免「意識形態殖民」

與此同時，教宗也強調，所需項目不該由外界所強加，而要為了回應民眾及其團體的需求來制定並實施。

教宗最後保證，聖座會繼續努力促進人性尊嚴，貢獻己力，分享世界各地天主教機構的經驗和參與。如此一來，「在我們的世界上，不再有人、不再有任何一個天主所愛的人，會被剝奪其日用食糧」。

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