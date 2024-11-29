教宗讚許西班牙語天主教電視網投入福傳使命、支持移民

教宗方濟各讚許西班牙語天主教電視網「撒種者－新福傳」致力於福傳使命和支持移民。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月28日在梵蒂岡接見了美國西班牙語天主教電視網「撒種者－新福傳」（El Sembrador - Nueva Evangelización）的代表們。教宗指出，「因著這個傳播工作者的團體，包括在場人士和其他許多合作者」，該電視網的「夢想有機會實現並延續下去」。

同時，教宗也向電視網創辦人迪亞斯（Noel Díaz）表示感謝，他充滿信德的目光和他對天主眷顧的信靠令人為之感動。教宗強調，這是該電視網的起源。

福傳項目

教宗接著提到該電視網的最新項目「我是第73人」（Yo soy el 73）。這個特敬耶穌的項目旨在建立一個福傳者的團體，好能將福音的喜樂和天主的仁慈傳揚出去。

今天，追隨耶穌的人的一大任務是「推進耶穌基督交託的使命，通過包括傳播在內的渠道傳播福音」。教宗表示，傳播界最重要的主保是至聖聖三，因為三位一體的天主彼此相通。

教宗感謝在場人士將教宗的聲音和訊息帶給在美國等國家講西班牙語的民眾。「謝謝你們幫助眾多弟兄姊妹祈禱，如果他們不能親自去聖堂的話能在家望彌撒，以及接受基督信仰培育，得知教會的消息。」

關懷移民

此外，教宗也感謝該電視網關懷許多來自拉丁美洲國家的移民。他們「需要以自己的母語找到參照點和安慰」，該電視網為他們提供的正是這項服務。

教宗最後感謝該電視網長年來與聖座傳播部合作，並鼓勵在場所有人「向前邁進，不停仰望高天，注視最急需的弟兄姊妹」。為了做到這一切，要始終「懷著慷慨的心和創造力，永遠定錨於伯多祿的磐石，總是聽從教會的指引」。

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