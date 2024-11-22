教宗：教育的關鍵是學校與家庭的良好合作

教宗11月21日接見意大利“學校”出版社代表團，強調需要一個能夠將家庭、學校和社會團結起來的“教育契約”，以應對當代的新挑戰。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月21日在梵蒂岡接見了天主教出版社“學校”的代表團，該出版社是意大利教育領域的領導者之一。“學校”出版社於1904年，由一群渴望在意大利學校推廣天主教教育的平信徒和聖職人員在意大利北部布雷西亞成立。後來，這個出版社通過收購意大利其他天主教出版社（SEI和Capitello）而不斷擴大。

教宗在講話中稱讚“學校”出版社的教育專業知識和為教育而持續不斷的服務。他提到該出版社的成員們在過去的120年中的成就，實現了聖保祿六世教宗於1965年在接見出版社代表團時表達的願望。保祿六世教宗的父親曾為出版社的成立作出了貢獻。教宗方濟各讚揚他們在面對競爭和應對意大利文化日益忽視宗教價值的變動所表現的堅韌意志。

接著，教宗指出，該出版社成員們對教育工作和教育工作者的培養的“熱情”反映出他們意識到，以福音價值觀培養青年，能夠為形成一個由負責任並能與他人建立友愛紐帶的人組成的社會，作出重大貢獻。教宗也提到他的《眾位弟兄》通諭，指出作為天主教徒，要接納存在於任何地方的善，正如梵二大公會議所教導的那樣。“這可以將人引向對所有人開放和對話的態度”。

教育的核心工作不僅是傳授知識，也包括促進人性和靈性成長。教宗說，教育意味著“幫助人們更好的思考、更好的感受——心靈的語言，以及更好的行動——雙手的語言”。他表示，這一“願景在當今世代也極為重要，因為我們感到需要一個能夠將家庭、學校和社會團結起來的教育契約”，以應對我們時代的變化。“教育的關鍵是學校與家庭的團結，而這正是近來所缺乏的”。

教宗說，時代的變化“絕不是抱怨和恐懼的理由”，而是培養新世代對知識和智慧渴望的“新契機”。“聖經告訴我們，在危機時刻，先知的聲音能指向希望的前景”。最後，教宗鼓勵“學校”出版社繼續其使命，通過教育促進友愛與希望，這與出版社創始人的目標一致。

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