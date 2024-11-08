教宗接見意大利軍人：謝謝你們在戰爭和天災中援助弱小

教宗方濟各接見意大利國防部後勤運輸團，提到他們「捍衛和平」，以及在緊急危難時刻服務百姓的使命。教宗勉勵他們將每個人的尊嚴放在第一位，秉持這種風格繼續為國家效勞。

（梵蒂岡新聞網）意大利國防部後勤運輸團今年慶祝奉聖基多福為主保70週年紀念，11月7日上午蒙教宗方濟各接見。教宗提醒他們，其主保名字的意義是「背著基督的人」，並且勉勵說：「你們去援助遭受天災或武裝衝突之苦的百姓時，你們有時並不知道自己在某種意義上持有基督的風格。祂來是為了服事人，而不是為了受服事。」（參閱：谷十45）

需要從天而來的啟發

教宗說：「我很高興有一個軍團請求並得到一名殉道聖人在高天的護佑。這位殉道聖人獻出了生命來為基督做見證。」

這極為具體地展現出各種「職業或生活型態」都需要扎根於「真正的價值」和「上天的庇佑」。更何況，一項工作越是「有機會挽救人命或失去性命，帶去支持、援助和保護」，它就越是需要維持「崇高的倫理準則，並從高天那裡得到啟發」。

維護弱小及其尊嚴

教宗表示，聖基多福的形象有助於他們「為國家效勞」，「將每個人的尊嚴放在第一位，並且秉持這種風格行事」。「在捍衛最弱小者，以及那些因戰爭、天災或疫情而陷入危險的人方面」，這種風格尤為重要。

後勤運輸團的特殊使命

談到後勤運輸團的任務，教宗指出，他們被召叫「參與捍衛和平的行動，或者應對天災的後果，履行保護平民的任務和責無旁貸的後勤工作」。

教宗讚許他們在各種緊急危難時刻為人們的服務：在地震、洪水和疫情期間，他們「紮營，架設野地醫院，運送各項基本物資，以及為重建和施打疫苗有用的材料」。

不怕危險的服務

教宗用一個詞概述這些活動，即服務。換句話說，就是「熱心公益、不餘遺力、不辭辛勞、不怕危險、使命必達」。這項責任往往「以拯救人們的性命為結果」，有時不顧自身安危。

人人皆可服務

此外，教宗也提到意大利國防部後勤運輸團的不少成員退伍後加入了全國軍人聯合會，「以志工的身份為大眾提供協助，見證出服務的意願已成了家常便飯」。

他們已經對這個特質「習以為常」，無法割捨，而是「依照每個人的年齡和情況」有所調整，「因為所有人在任何年齡都能貢獻己力，繼續服務」。

和平的匠人

為此，教宗引用了一段《運輸兵祈禱詞》，說：「全能永生的天主，求祢助祐並祝福我們為弟兄姊妹作的服務，求祢賜給我們善用手頭工具的能力，也將它用在救助有需要的人身上。」

教宗最後懇請聖母瑪利亞轉求，祈願後勤運輸團的成員能繼續做個「和平的締造者及匠人」。

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