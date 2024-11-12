教宗接見多默教會領導成員：同道偕行離不開大公運動

教宗方濟各在梵蒂岡接見了首次來訪的敘利亞-馬蘭卡拉禮教會神聖主教會議成員，這個教會由聖多默宗徒開教。教宗重申：我們必須一起行走、同聲祈禱、通力合作。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月11日上午在梵蒂岡接見了敘利亞-馬蘭卡拉禮多默教會的神聖主教會議成員。教宗強調，這樣的事“在我們的教會漫長的歷史中”是“頭一次”，因此“是個大喜的日子”。教宗邀請天主教會和敘利亞-馬蘭卡拉禮教會“一起行走、同聲祈禱、通力合作”。教宗也祝賀這個教會的宗主教戴沃多塞（Teodosius Mar Thoma）“身體健康”。

大公運動的召叫

多默教會繼承了因聖多默宗徒的宣講而信從福音的基督信仰傳統，而且一直是東方和西方之間的“橋樑教會”。因此，梵二大公會議以來，“小步小步地”相互接近。教宗提到，多默教會是一個回應“大公運動召叫”的團體，近年來隨時樂於“與不同傳統的基督徒建立多種及各項雙邊接觸”，對增進與天主教會的新關係作出貢獻，而教宗與巴爾納伯（Barnabas）都主教於2022年11月的會晤，就是一例。在教宗方濟各的這次接見中，這位都主教也在場。

同道偕行與傳教使命

在對大公運動持熱情開放態度的道路上，教宗著重於“同道偕行”和“傳教使命”的願景。教宗提到，今年10月的世界主教會議令他深信，“同道偕行離不開大公運動，因為二者都是基於我們所領受的唯一聖洗、基於每個基督徒因聖洗而共有的信仰意識”。教宗在此稱讚東正教主教齊齊烏拉斯（Zizioulas）對基督徒合一做的貢獻，這位主教曾說，“我們必須一起行走、同聲祈禱、通力合作”。

以福傳為題的大公性教會會議

關於傳教使命，教宗將重點落在宣講的“目的”上，因為同道偕行和大公運動都是為了促使基督徒作出更好的見證（原文Infatti, sinodalità ed ecumenismo sono inseparabili anche perché entrambi hanno come obiettivo una migliore testimonianza dei cristiani）。然而，傳教使命“並不只是大公運動旅程的目標”，而且“也是途徑”。教宗方濟各以今年10月世界主教會議的精神，祈願“來日能一起舉行以福傳為題的大公性教會會議”。

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