教宗方濟各：《最後文件》應被視為宗座訓導予以接納

教宗方濟各在世界主教會議《最後文件》的附註中重申，文件“沒有嚴格的規範性”，在“其實施上將需要不同的調和”。但“這不表示教會沒有義務從現在開始就做出符合文件指示的選擇”。

（梵蒂岡新聞網）世界主教會議第16屆常規會議的《最後文件》10月26日得到教宗方濟各的批准，這份文件也“屬於伯多祿繼承人的正式訓導，應予以接納”。教宗在11月24日基督普世君王節署名並於隔天25日發表的《文件》附註中重申，正如他在批准文件時所言，文件“沒有嚴格的規範性”，在“其實施上將需要不同的調和”。但“這不表示教會沒有義務從現在開始就做出符合文件指示的選擇”。

事實上，該文件本身“就是實行羅馬主教真正訓導的一種形式，其中具有新意”，但文件符合教宗方濟各在2015年10月關於同道偕行的思想，為“理解聖統制職務是適當的詮釋框架”。

共融、參與及使命

教宗重申了他於2021年10月開啟的同道偕行進程。在這進程中，教會聆聽聖神的聲音，蒙召“看清自身的經驗，並認出為活出共融、實現參與和促進耶穌基督賦予她的使命所要邁出的步伐”。教宗表示，地方教會需繼續同道偕行的進程，將《最後文件》視作自己的珍寶。文件的內容“經大會全體投票並通過”，教宗方濟各也予以批准，並在《文件》上簽名，願意將它發表，與大會意見一致。

委託給十個研究小組的課題

教宗提到他於10月26日的言論，重申“需要時間來作出涉及整個教會的抉擇”，“這對於委託給十個研究小組的課題尤其如此，鑑於必須作出的決定，在已有的課題外，可能會增加其它的”。教宗援引《愛的喜樂》世界主教會議後勸諭的內容，再次強調，“並非所有教義、倫理或牧靈的討論都必須透過訓導的介入來解決”。此外，“在每個國家或地區，都能尋求更加本地化、適合當地傳統和挑戰的解決方案”。

文件的指示已經能在地方教會得到接納

教宗方濟各補充道，《最後文件》中的指示“現在已經能在地方教會和教會團體中得到接納，同時考慮到不同的背景、已經完成和有待完成的工作，以便更好地學習和推展具有傳教使命的同道偕行教會應有的型態”。教宗寫道，從現在開始，“每位主教在規定的述職中，都將匯報他所負責的地方教會按照《最後文件》的指示，作出了什麼選擇，遇到哪些困難，又取得哪些成果”。

應將共同的言論落實到行動

教宗方濟各最後總結道，伴隨同道偕行進程 “實施階段”的任務交給了教會會議秘書處和羅馬聖座各部會。教宗再次重申，正如他在10月26日所言，天主教會的同道偕行進程“需要將共同的言論落實到行動中”。教宗最後祈願，復活主恩賜的聖神，“扶助並引導在這道路上行走的整個教會”。

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