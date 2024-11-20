教宗致函聖座駐烏大使：對這悲劇，最後話語權在天主手上

在戰爭於烏克蘭爆發第1000天的日子，教宗方濟各致函聖座駐該國大使庫爾伯卡斯總主教，感謝他「始終守在」長期受苦的百姓身邊。教宗懇求天主「使心靈皈依，讓他們能開啟對話、修和與和諧的進程」。

（梵蒂岡新聞網）在戰爭於烏克蘭爆發第1000天的日子，教宗方濟各擁抱所有烏克蘭人，「不論他們人在哪裡」。教宗與他們同心祈禱、一起靜默，如同在基輔和其它城市的烏克蘭人民每天早上9點都停下來祈禱一分鐘那樣，紀念衝突受害者和處境惡劣的俘虜。教宗呼籲那些肩負責任的人要能開啟「對話、修和與和諧的進程」，堅信天主「始終與我們同在，即使人的努力似乎苦無結果時」也不例外。天主必會「擦乾這幾個月流下的眼淚」，向始作俑者「討個交代」。

教宗方濟各在一封寫給聖座駐烏克蘭大使庫爾伯卡斯（Visvaldas Kulbokas）總主教的信函中表達出這些口吻和情感。這封簡短又沉痛的信函寫於俄羅斯發動大規模軍事侵略的第1000天紀念日。貝爾格里奧教宗表示，對於「莫大的悲劇」，最後的話語權在天主手上。

願心靈皈依

教宗向來稱烏克蘭是「飽受磨難」之地；在這個悲傷的日子，他更稱之為「心愛」的地方。他發給聖座駐該國大使的信函，不僅是充滿關懷之情的話語，更是「對天主的痛苦哀求。天主是生命、希望和智慧的唯一泉源，願祂能使心靈皈依，讓他們能開啟對話、修和與和諧的進程」。

願和平一詞在各地迴盪

面對全體烏克蘭人民，教宗深知「任何人的話語都無法在每天的轟炸下保護他們的生命，安慰那些為逝者痛哭的人，醫治傷者，使孩童返回祖國，讓俘虜重獲自由，減輕嚴冬的效果，帶來正義與和平。不幸的是，當今世界已經忘記和平這個詞了」。但願和平一詞能「在親愛的烏克蘭的家庭、住宅和廣場迴盪著」。教宗說：「很遺憾，至少現在不是如此！」

與烏克蘭人同心祈禱

接著，教宗保證與那些每天早上9點參加「全國靜默一分鐘」活動的人一同祈禱。烏克蘭人藉此沉痛紀念眾多的衝突受害者和處境惡劣的俘虜。

「我與他們一同發聲，以便於朝向高天的呼聲更強而有力，救助從那裡而來：『我的救助來自上主，祂創造了天地宇宙。』（詠一百廿一2）」

天主會為眼淚討個交代

在信函的結尾處，教宗指出，天主始終與我們同在，而且祂「在接起每一滴掉落的眼淚的同時」，必將為此「討個交代」。教宗祈求上主安慰心靈，增進望德：「對這莫大的悲劇，最後的話語權在天主手上。」

教宗於是向「烏克蘭全體人民」頒賜降福，首先賜予主教和司鐸。他們與庫爾伯卡斯總主教一起，「在這1000個苦難的日子裡，始終守在這個國家的兒女身邊」。

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