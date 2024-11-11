教宗為COP29氣候大會呼籲，關懷印尼和莫桑比克

教宗方濟各主日帶領信眾誦念《三鐘經》後，就即將召開的第29屆聯合國氣候變化大會表示期望，並對印尼火山持續噴發和莫桑比克現狀予以關切。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於11月10日主日在梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《三鐘經》後，提到即將召開的第29屆聯合國氣候變化大會（COP29）。他說：“我預祝明日在巴庫召開的第29屆聯合國氣候變化大會，能夠為守護我們的共同家園帶來有效貢獻。”

同時，教宗也談到三年前開啟的“願祢受讚頌行動平台”。在這個共同參與的平台中，教會遵循著教宗方濟各《願祢受讚頌》通諭的路線，探尋應對生態危機的舉措。教宗還對所有致力於推動這項倡議的人表達感謝。

關懷印尼人民

隨後，教宗向印度尼西亞弗洛勒斯島（Isola di Flores）的人民表示關懷，位於該地的勒沃托比（Lewotobi Laki Laki）火山自上週起持續噴發。教宗為“罹難者及其家屬、被迫疏散者”祈禱。至少有10人因火山爆發而喪生，其中包括一名修女：她是生前居住在聖加俾額爾會院的聖神婢女傳教會尼各琳·帕喬（Nikolin Padjo）修女。

莫桑比克局勢緊張

接著，教宗的思緒轉而來到莫桑比克，他對該國傳來的消息表示擔憂。聖父教宗呼籲信眾們為莫桑比克人民祈禱，並勸導眾人進行對話和容忍，堅持不懈地尋求公正的解決方案。“不要因為現在的處境而對民主、正義與和平之路失去信心”。

莫桑比克最近舉行了多場示威遊行活動，參加者譴責10月9日的選舉發生舞弊情況。根據最新消息，從這些遊行開始以來，已有至少30人死亡。

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