教宗惦記那些體嚐戰爭與迫害苦果的人

教宗方濟各接見從日本來到羅馬朝聖的「隱秘基督徒研究協會」成員。維護長崎隱秘基督徒遺址的任務是個「活見證」，讓人看見許多人將信仰的珍寶代代相傳的忠信。教宗也念及那遭受暴力和壓迫的人。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月30日在梵蒂岡接見了日本「隱秘基督徒研究協會」成員。繼長崎地區的隱秘基督徒遺址於2018年被列入世界遺產名錄後，該協會成員從日本前來羅馬朝聖。

教宗談起首批前往該國的傳教士的勇氣、當地殉道者的勇氣，以及「人數稀少卻忠信」的天主教團體的堅毅。同時，教宗也念及在我們的時代所有因耶穌之名而遭受迫害，甚至死亡的基督徒弟兄姊妹，並邀請眾人為所有體嚐「戰爭、暴力、仇恨和壓迫苦果」的人祈禱。

教宗讚許該協會致力於維護這些遺址，視之為普世教會和高尚的日本人民「偉大卻隱蔽的篇章」的「寶貴見證」。接著，教宗喜悅地提到他即將擢升日本東京總主教菊地功為樞機。

「我祝願對這些遺址重要性的認可，不僅確保它們的適當保存，也有助於使之成為活見證，讓人看見許多日本基督徒把信仰的珍寶當成遺產代代相傳的忠信。」

有鑒於聖方濟各·沙勿略（Francesco Saverio）瞻禮即將來到，教宗指出，這位耶穌會士於1549年與首批基督徒傳教士一起抵達日本。教宗祈願教育和維護的使命能將福傳史上的這個「傑出篇章」發揚光大。

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