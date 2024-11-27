教宗緬懷阿尤索樞機：他致力於各民族與各宗教間的友愛

教宗方濟各為已故的聖座宗教交談部部長阿尤索樞機寄發唁電，指出他「懷著莫大的信德長年忍受病痛」。教宗讚許他「不餘遺力」為教會服務，先是在埃及和蘇丹做傳教士，然後擔任宗座阿拉伯及伊斯蘭學院院長，最後在羅馬聖座部會效勞。

（梵蒂岡新聞網）聖座宗教交談部部長阿尤索（Miguel Ángel Ayuso Guixot）樞機11月25日蒙主恩召，享年72歲。教宗方濟各在唁電中緬懷這位弟兄，寫道：「他在每一項使徒工作上，始終渴望以溫良和智慧為天主對世人的愛作見證，並在這份此渴望的激勵下致力於各民族與各宗教之間的手足情誼。」

這位西班牙籍的樞機久病纏身，在羅馬傑梅利醫院住院、病逝。教宗指出，他「懷著莫大的信德長年忍受病痛」。

阿尤索於1973年加入耶穌聖心金邦尼會。教宗在寫給金邦尼會副總會長多明格斯（David Costa Domingues）神父的唁電中，稱這位已故樞機是「聖達尼爾·金邦尼（Daniele Comboni）在靈性上的兒子」。教宗於2019年揀選阿尤索擔任聖座宗教交談部部長，接替托朗（Jean-Louis Tauran）樞機的職務，並且多次要阿尤索陪伴他一起進行國際牧靈訪問。

不餘遺力地服務

教宗懷著「親切與景仰」之心讚賞阿尤索樞機的工作：「這位弟兄秉持堪為表率的奉獻精神和細膩的心，為福音和教會效勞」。教宗為他「不遺餘力」的服務表示感謝：「他先是在埃及和蘇丹做個熱忱的傳教士，然後擔任宗座阿拉伯及伊斯蘭學院院長，最後在羅馬聖座的宗教交談部效力。」

教宗保證向天主祈禱，「藉著童貞聖母瑪利亞的代禱，求主接納這位忠信的僕人進入天上的耶路撒冷」。

葬禮

阿尤索樞機的葬禮將於11月27日下午兩點在梵蒂岡聖伯多祿大殿宗座祭台前舉行。殯葬彌撒由樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機主禮，並有多位樞機和主教共祭。教宗方濟各將親自主持最後告別禮。

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