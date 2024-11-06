教宗致函法國主教：願巴黎主教座堂重新開放是先知性記號

在巴黎聖母主教座堂將於12月8日重新開放之際，法國主教團在露德舉行全體大會。為此，教宗方濟各致函與會者，提及重啟主教座堂的盛事，並指出耶穌聖心之愛是通往未來的唯一鑰匙。

(梵蒂岡新聞網)“法國教會蒙召認出一個有力的記號、上主特別對她發出的一個先知性的記號：巴黎聖母主教座堂重新開始禮儀活動。”這是教宗方濟各在法國主教團在露德舉行全體大會的機會上，在寫給主教們的信函中所表示的。該信函由聖座國務卿帕羅林樞機簽署。巴黎聖母主教座堂將於12月8日重新開放。

本屆大會討論的重點之一是法國與非洲兩地教會之間的關係。教宗為此在信函中期勉道：“願你們地方教會彼此之間的愛德及相互的支持不僅有利於振興你們團體的傳教使命，而且也透過其見證為建立一個更公正和友愛的世界做出貢獻。”

不怕領受聖神的禮物

教宗喜聞樂見主教們對各項“福傳問題”展開討論，例如：司鐸的臨在、修院、天主教的宗教課、教區的組織架構。教宗鼓勵主教們“堅定於歷史的富饒與經驗”，並“準備好毫無恐懼地接受聖神所給予的記號，以應對挑戰並辨認出聖神所啟發的轉變與革新”。

聖心之愛是通往“未來的唯一鑰匙”

接著，教宗引用他的新通諭《祂愛了我們》的一段話，強調“重新發現或發現”基督的“愛”的重要性，聖心之愛“是通往未來的唯一鑰匙”。通諭這樣寫道：“從基督肋旁的聖傷中，不斷流淌著那永不枯竭、永不流逝的河流。”唯有祂的愛才能使我們成為新的人。對於敬禮耶穌聖心的發展和理解，法國聖人們的“重要作用”廣受認可。

隨後，教宗表示：“因此，你們比其他人更需要且更有資格從這遺產中受益。”重要的是，“要領悟耶穌愛我們每個人有多深，祂愛法國教會、教會的牧者和信友有多深，以及祂愛整個世界有多深”。

最後，教宗降福法國的全體主教、他們的合作者和所有教區的信友。

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